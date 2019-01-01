ديربي الميرسيسايد الأكثر سلبية في الدوري الإنجليزي

تعادل سلبي جديد بين ليفربول وإيفرتون

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عجز ليفربول عن استعادة صدارة الدوري الإنجليزي واكتفى بالبقاء ثانيًا وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر الجديد "مانشستر سيتي" بعدما فشل في تحقيق نتيجة أفضل من التعادل السلبي مع إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

وحاول محمد صلاح ورفاقه الوصول لمرمى بيكفورد كثيرًا لكن محاولاتهم الهجومية لم تُسفر سوى عن عدد قليل من الفرص الخطيرة فشل اللاعبون في استغلالها، لينتهي اللقاء بالتعادل 0-0 وتقدم الريدز للنقطة الـ70 مقابل 71 لمان سيتي الذي فاز أمس على بورنموث خارج ملعبه بهدف دون رد.

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التعادل اليوم بين ليفربول وإيفرتون هو التعادل السلبي الـ34 في تاريخ مواجهة الطرفين في الدوي الإنجليزي، ولم تصل أي مباراة أخرى بين أي فريقين في البطولة لهذا العدد من التعادلات السلبية، بل التالية في القائمة تقل عن هذا العدد بـ15 مباراة!

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين كادت أن تنتهي بالتعادل السلبي كذلك، لكن خطأ فردي من بيكفورد حارس مرمى التوفيز منح أوريجي فرصة خطف هدف الفوز للريدز في اللحظات الأخيرة من مواجهة ملعب آنفيلد.