الوحدة عن إقالة ميدو: مجبر أخاك لا بطل وجمهورنا خط أحمر

خوقير يتحدث عن إقالة ميدو

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد عبد الله خوقير؛ نائب رئيس نادي الوحدة السعودي، أن إقالة المصري أحمد حسام "ميدو"؛ المدير الفني للفريق، ليس له علاقة بأسباب فنية، موضحًا أن القرار جاء اضطراري بعد واقعة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الوحدة أعلن صباح اليوم الثلاثاء، إقالة ميدو، إثر قيامه بسب مع أحد جمهور النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رغم تأكيدات المدرب أنه حساب تم اختراقه.

وقال خوقير، في تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "إقالته ليست لسبب فني، ميدو على كفاءة عالية للغاية، لكن السبب يعود لما حدث بمواقع التواصل الاجتماعي، الحادثة غريبة، جمهور الوحدة خط أحمر وجمهور كل السعودية خط أحمر، الأمر واضح، ونتمنى أن ما حدث كان بسبب اختراق حسابه بالفعل".

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وأضاف: "فترة ميدو بالوحدة تميزت بالاستقرار، هو من أعاد المنافسة للملعب بالدوري بتعادله مع الهلال وفوزه أمام الأهلي وخسارته أمام النصر، وأصبح للوحدة شخصية معه، لكن التعدي على جمهورنا صعب، وواجبنا حماية جمهورنا".

نائب رئيس الوحدة اختتم: "مجبر أخاك لا بطل، موضوع ميدو لا يتحمل، لكن في الأخير أمورنا مستقرة وحضورنا في الملعب موجود، ونأمل مستقبل مشرق للوحدة".

يذكر أن ميدو كان قد قاد الوحدة في 13 مباراة، فاز في ست منها وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر أربعة آخرين.

بعد إعلان إدارة نادي الوحدة إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق 👇



ما هو تقييمك لفترة المدرب المصري مع الفريق الوحداوي؟ 🤔 pic.twitter.com/JTyVB1Npm6 — موقع قول السعودي (@GoalSA) ١٩ مارس ٢٠١٩

وأعلن الوحدة الاتفاق مع الأرجنتيني خوان براون؛ المدير الفني السابق للهلال، على تولي المسؤولية الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.