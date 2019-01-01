بالأرقام - طفرة أحدثها ميدو في الوحدة رغم الإقالة سريعًا

ميدو تسبب في أثارة الجدل بالأمس حينما سب أحد مشجعي نادي الوحدة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قرر مجلس إدارة نادي الوحدة إقالة المصري أحمد حسام "ميدو" مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

ميدو تسبب في أثارة الجدل بالأمس حينما سب أحد مشجعي نادي الوحدة، ثم أعلن بعد ذلك أن حسابه تعرض للاختراق.

ولم تتردد إدارة نادي الوحدة في إقالة المدير الفني المصري رغم الأداء المميز الذي نجح في تقديمه خلال الفترة الأخيرة.

ربما كان يستحق ميدو نهاية أفضل من تلك التي قررها له مجلس الإدارة، خاصة أنه لم يكلف نفسه التحقيق معه حول واقعة "تويتر"، والتي يؤكد المدرب أنه غير مسؤول عنها، إثر تعرض حسابه للاختراق.

الوحدة مع ميدو تمكن من إقصاء الأهلي من كأس الملك بعد التعادل معه في الوقت الأصلي 1-1 ثم التغلب عليه بركلات الترجيح 3-1.

وكذلك تغلب عليه بالدوري بالجولة الـ15 2-1، في مباراة مثيرة، خطفت بها كتيبة ميدو الفوز في الدقيقة 9+90.

تسببت أيضًا كتيبة ميدو في تعطيل قطار الهلال، وفقده لنقطتين ثمينتين في مشواره بالدوري، عندما خطف منه نقطة التعادل 1-1 في الجولة الـ23.

ما أحدثه المدرب المُقال من طفرة كبيرة في الفريق كذلك تنعكس جلية في عدد النقاط التي حصدها فريقه خلال 13 مباراة 21 نقطة، في المقابل قبل مجيئه جمع من الوحدة 15 نقطة فقط من 11 مباراة.

وخلال مشواره مع فريق الوحدة الذي بدأ بالتحديد في منتصف ديسمبر الماضي، قاد الفريق في 13 مباراة بمختلف البطولات.

قرر مجلس إدارة نادي #الوحدة إقالة المصري أحمد حسام " ميدو " مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق . — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) March 19, 2019

وتنقسم المباريات التي قادها ميدو 11 مباراة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتمكن ميدو من قيادة الفريق لتحقيق 6 انتصارات وتعادل في 3 مباريات وتعرض للهزيمة في 4 مباريات، ليجمع 21 نقطة في بطولة الدوري.

⚠️ عاجل - نادي الوحدة يعلن إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق. pic.twitter.com/bxCpGLbRSm — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 19, 2019

على صعيد الأهداف فتمكن هجوم الوحدة تحت قيادة ميدو من تسجيل 17 هدفًا، وتلقت شباك الشباك نفس العدد من الأهداف.

رسميًا - إقالة ميدو من تدريب الوحدة السعودي

أكبر فوز حققه ميدو في قيادة الوحدة كان التغلب على نادي أحد في مباريات الجولة الـ21 بنتيجة 4\1.

وعلى الجانب الأخير فأن أكبر خسارة تلقاها الوحدة كانت أخر مباراة أمام نادي النصر، والتي سقط فيها الفريق برباعية نظيفة.