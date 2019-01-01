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دوري الخليج العربي

الكشف عن موعد وملعب نهائي كأس الخليج العربي بين الوحدة وشباب الأهلي

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شباب الأهلي كان قد تأهل لنهائي كأس الخليج العربي بعد فوزه على فريق النصر
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت لجنة دوري المحترفين عن ملعب مباراة فريقي الوحدة وشباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي.

وتقرر إقامة مباراة نهائي كأس الخليج العربي في الثامنة والنصف مساء الجمعة الموافق  22 مارس الجاري على استاد هزاع بن زايد بالعين. 

فريق شباب الأهلي كان قد تأهل لنهائي كأس الخليج العربي بعد فوزه على فريق النصر بركلات الجزاء الترجيحية 3-1.

وعلى الجانب الأخر فتمكن فريق الوحدة من التأهل إلى مباراة النهائي عقب التغلب على نادي بني ياس بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف.

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يُذكر أن نادي الوحدة يدخل المباراة ويأمل في المحافظة على اللقب الذي حققه العام الماضي على حساب الوصل بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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