الكشف عن موعد وملعب نهائي كأس الخليج العربي بين الوحدة وشباب الأهلي

شباب الأهلي كان قد تأهل لنهائي كأس الخليج العربي بعد فوزه على فريق النصر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت لجنة دوري المحترفين عن ملعب مباراة فريقي الوحدة وشباب الأهلي في نهائي كأس الخليج العربي.

وتقرر إقامة مباراة نهائي كأس الخليج العربي في الثامنة والنصف مساء الجمعة الموافق 22 مارس الجاري على استاد هزاع بن زايد بالعين.

فريق شباب الأهلي كان قد تأهل لنهائي كأس الخليج العربي بعد فوزه على فريق النصر بركلات الجزاء الترجيحية 3-1.

مرفوض مرفوض مرفوض بالثلاثة !👀

قرارات لجنة الانضباط التي صدرت منذ قليل جاءت كالآتي :



❌رفض احتجاج الهلال⁩ ضد الوحدة بشأن مشاركة محمد القرني.



❌ رفض احتجاج ⁧الفيحاء⁩ ضد الاتحاد بشأن مشاركة ناصر الشمراني .



❌ رفض احتجاج الحزم ضد أحد بشأن مشاركة عبدالله العويشير. pic.twitter.com/jqgNe7ZXNm — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 16, 2019

وعلى الجانب الأخر فتمكن فريق الوحدة من التأهل إلى مباراة النهائي عقب التغلب على نادي بني ياس بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف.

إسماعيل مطر وأحمد خليل على رأس المستبعدين من منتخب الإمارات

يُذكر أن نادي الوحدة يدخل المباراة ويأمل في المحافظة على اللقب الذي حققه العام الماضي على حساب الوصل بنتيجة هدفين مقابل هدف.