إسماعيل مطر وأحمد خليل على رأس المستبعدين من منتخب الإمارات

12 لاعبًا ممن كانوا في كأس آسيا تم استبعادهم عن معسكر مارس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قائمة اللاعبين المُستدعين لمعسكر منتخب الإمارات الذي سيُقام في أبو ظبي من 18 إلى 26 مارس الجاري ضمن استعدادات الأبيض لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 المشتركة.

وشهدت القائمة استبعاد 12 لاعبًا ممن خاضوا بطولة كأس آسيا في يناير الماضي تحت قيادة المدرب السابق ألبيرتو زاكيروني، وهم إسماعيل مطر وعلي خصيف وفارس جمعة وإسماعيل أحمد وأحمد خليل ووليد عباس وماجد حسن وخميس إسماعيل ومحمد عبد الرحمن ومحمد أحمد وإسماعيل الحمادي وعامر عبد الرحمن، وذلك ضمن سعي الاتحاد لتجديد صفوف المنتخب ومنح الفرصة للمواهب الشابة التي لم تحصل عليها مع المدرب الإيطالي.

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وضمت القائمة الجديدة 25 اسمًا هم:

خالد عيسى، بندر الاحبابي، أحمد برمان وريان يسلم من العين.

عادل الحوسني، شاهين عبدالرحمن، عبدالله غانم، الحسن صالح وسيف راشد من الشارقة.

مبارك سعيد، محمد إبراهيم سرواش، حبيب الفردان، محمد العكبري وسالم صالح من النصر.

فهد الظنحاني، حسن المحرمي وسهيل النوبي من بني ياس

سالم راشد، خلفان مبارك وعلي مبخوت من الجزيرة.

علي سالمين من الوصل، عبد الله النقبي من شباب الأهلي دبي، سهيل المنصوري من الظفرة، محمد خلفان من الفجيرة وأخيرًا منصور البلوشي من اتحاد كلباء.

وسيلعب الأبيض خلال معسكر مارس مباراتين وديتين أمام السعودية يوم 21 مارس وسوريا في 26 من نفس الشهر، وسيقود المنتخب الإماراتي خلال تلك الفترة المدرب الوطني سليم عبد الرحمن.