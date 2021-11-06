بعد ربطه بالانضمام لجهازه .. بويول يوجه رسالة إلى تشافي

وجه القائد الأسبق لنادي برشلونة، كارليس بويول رسالة دعم إلى زميله السابق تشافي هيرنانديز بخصوص تعينه مديرًا فنيًا جديدًا للنادي الكتالوني.

برشلونة أعلن فجر اليوم عن تولي تشافي تدريب الفريق بشكل رسمي، على أمل إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح من حيث النتائج والأداء.

تشافي الذي قضى 24 عاما كلاعب داخل أسوار البلوجرانا، خرج ليعتزل داخل السد القطري، ومعهم بدأ أولى مهامه التدريبية، ليعود من جديد إلى برشلونة كمدرب.

كيف دعم بويول مدرب برشلونة الجديد؟

نشر المدافع المخضرم صورة تجمعه مع تشافي في احدى مباريات اليلوجرانا وهو يسلمه شارة القيادة، كاتبًا: "حظًا سعيدًا يا صديقي، أنا متأكد أن كل شيء سيكون على ما يرام. مرحبًا بك في الوطن".

تشافي هيرنانديز وكارليس بويول تربطهما علاقة جيدة منذ أن كانا لاعبين للفريق والمنتخب ذاته وقد تشاركا الثنائي لحظات رائعة وكانت أفضل مراحل كل من برشلونة و منتخب إسبانيا.

والعديد من التقارير قد أشارت إلى رغبة تشافي في تعيين بويول في جهازه الفني، لأنه يرى أن النادي بحاجة شديدة إلى استعادة هويته ومن أجل ذلك فهو بحاجة إلى شخصية القائد الأسبق للفريق داخل "كامب نو".

متي سيظهر تشافي مع برشلونة؟

تولي تشافي تدريب برشلونة، يأتي خلفا لـ رونالد كومان المدرب الهولندي المٌقال من منصبه بسبب سوء النتائج، وسيكون المؤتمر الصحفي لتقديمه إلى وسائل الإعلام، يوم الاثنين المقبل.

المباراة الأولى لـ برشلونة تحت قيادة تشافي ستكون أمام إسبانيول في دربي كتالونيا يوم 20 نوفمبر، عقب التوقف الدولي المقبل، على أن يقود سيرجي بارجوان الفريق اليوم أمام سيلتا فيجو.

الجدير بالذكر أن الكتالوني تشافي هيرنانديز بدأ مسيرته التدريبية مع السد القطري، منذ عام 2019 بعد اعتزاله، وخلال هذه الفترة أدار 91 مباراة في كل المسابقات، ونجح بالفوز في 62 منها، وتعادل 13 مرة، مقابل 16 هزيمة.

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