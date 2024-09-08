"الهلال متورط" .. ثغرة في علاج نيمار "قد" تؤخر عودته للملاعب

البرازيلي لا يزال يعاني من تبعات الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة..

رغم الاستقرار الكبير الذي يتمتع به نادي الهلال السعودي مقارنة بمنافسيه إلا أن الجدل حاضر به كذلك، وتحديدًا فيما يخص ملف عودة جناحه البرازيلي نيمار دا سيلفا للملاعب.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

البرازيلي كان قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد خمس مباريات فقط خاضها مع الزعيم، وهو ما اضطر إدارة القلعة الزرقاء لإسقاط اسمه من قائمة الفريق في يناير 2024، وحتى الآن شفاؤه لم يكتمل بعد، ليغيب عن الملاعب حتى وقتنا هذا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن الهلال يتجه لعدم قيد نيمار في قائمته المحلية للموسم الجديد 2024-2025، على أن يقيد مواطنه رينان لودي بدلًا منه، ويكتفي بالاستعانة بالأول في البطولات الخارجية.

GOAL

كل هذا كان متوقعًا إلى حد ما على الأقل في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي المنقضي، لكن الجديد كشفه أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني، الذي وضع يده على نقطة مهمة في علاج ابن البرازيل..

الشهراني وجه نصيحته للهلال بضرورة تحويل مسؤولية إعداد نيمار من المعد البدني الخاص للاعب للمعد الخاص بالنادي، كي يراقب عملية تأهيله بشكل دقيق.

وأوضح أخصائي العلاج الطبيعي أن نيمار يعاني من ضعف في أساسيات اختبارات العودة للملاعب، مشيرًا إلى أنه لن يكون جاهزًا حتى موعد الاختبار الجديد في الهلال (25 من سبتمبر الجاري)، حتى وإن تحسن وضعه، فلن يرتقي التحسن لإمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات.

ترك الهلال لصفقته التاريخية تحت أيدي مدربه الخاص طوال تلك الأشهر رغم عدم التحسن، أثار الكثير من علامات الاستفهام، خاصةً وأن تلك ليست من عادات مسؤولي القلعة الزرقاء الذين يراقبون كل شيء تحت أنظار الأجهزة المتعاقد معها سواء الفنية أو الطبية.