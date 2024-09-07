حُسم الأمر نهائيًا .. جورج جيسوس يتخذ قراره في مصير نيمار دا سيلفا ورينان لودي

تعرف على قرار جيسوس بشأن قيد نيمار في قائمة الهلال من عدمها

اتخذ المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال، قراره النهائي بشأن موقف الثنائي البرازيلي نيمار دا سيلفا ورينان لودي، في قائمة الزعيم خلال موسم 2025.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن جيسوس استقر على قيد نيمار في قائمة الهلال المشاركة في دوري أبطال آسيا النخبة فقط.

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وأضافت الصحيفة أن المدرب البرتغالي استقر أيضًا على وضع رينان لودي في قائمة دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى بطولة دوري روشن.

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وأوضحت أن جيسوس سيعتمد القائمة النهائية لفريق نادي الهلال التي ستخوض منافسات دوري روشن بشكل نهائي يوم 11 سبتمبر الجاري.

ويخضع نيمار حاليًا لاختبارات طبية وبدنية، حيث أظهرت أنه يحتاج إلى فترة زمنية قد تصل إلى شهرين، حتى يُصبح جاهزًا للمشاركة، حيث سيعود إلى قائمة الهلال في يناير المقبل.