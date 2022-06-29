الهلال يقدم عرضًا لمهاجم كالياري

هل ينتقل بيدرو إلى الهلال؟

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الهلال، قدمت عرضًا للمهاجم الإيطالي جواو بيدرو لاعب كالياري الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الهلال يرغب في ضم مهاجم كالياري

أكد موقع "Sportal" الإيطالي، على أن جواو بيدرو تلقى عرضًا من نادي الهلال خلال الساعات الماضية، من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف الموقع أن جواو بيدرو يريد الرحيل عن كالياري بعد هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

كما أن تعثر مفاوضات انتقاله إلى نادي ساليرنيتانا، يؤكد إمكانية انتقال جواو بيدرو إلى المملكة العربية السعودية بداية من الموسم المقبل.

الهلال يريد تدعيم هجومه

يسعى مسؤولو نادي الهلال لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم المقبل 2022-2023، وذلك من أجل استمرار المنافسة على كافة الألقاب.

وتوج الهلال ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه بالجولة الأخيرة على نادي الفيصلي بهدفين مقابل هدف، ليتفوق على منافسه الاتحاد ويحسم صدارة الترتيب لصالحه.

الهلال يستعد أيضًا لمواصلة مشواره في دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه شباب الأهلي الإماراتي في دور الـ16.

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