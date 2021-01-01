"إلى الإعلام الهلالي .. حلال ما يفعله بكم النصراويون"

المشاحنات دائرة بين جمهور الناديين بسبب عدد البطولات

انتقد الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، الإعلام الهلالي، وما يقوم به خلال الفترة الأخيرة، بداعي نسب عديد البطولات للزعيم دون وجه حق، مؤكدًا أن ما يقوله النصراويون عنهم "حلالًا".

تدور المشاحنات بين جماهير قطبي الرياض بين حين وآخر حول عدد البطولات المحلية والقارية، نظرًا لعدم وجود رصد رسمي للأعداد.

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وكتب جستنيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الاعلام الهلالي اصبح يجير مسمى كل البطولات له بمافيه البطولات الاسيوية بكل مسمياتها،كنت اوجه اللوم الشديد للاعلام النصراوي حينما يقارعونهم في عدد البطولات المحلية".

وأضاف: " لكن بعد سماعي لاصوات هلالية تنافح وتجادل على باطل قلت وبصوت عالي"والله حلال والف حلال يلي يعملوه فيكم النصراوية".

الاعلام الهلالي اصبح يجير مسمى كل البطولات له بمافيه البطولات الاسيوية بكل مسمياتها،كنت اوجه اللوم الشديد للاعلام النصراوي حينما يقارعونهم في عدد البطولات المحلية لكن بعد سماعي لاصوات هلالية تنافح وتجادل على باطل قلت وبصوت عالي"والله حلال والف حلال يلي يعملوه فيكم النصراوية. — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) April 29, 2021

يذكر أن النصر تأهل أمس الخميس إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، متصدرًا المجموعة الرابعة بـ11 نقطة، بعدما تغلب على السد القطري بثنائية مقابل هدف وحيد، سجلها عبد الرزاق حمد الله وعبد الإله المالكي.

فيما سيحسم الهلال مصيره اليوم الجمعة، إذ يلتقي بشباب الأهلي الإماراتي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الرياض.

ويحتل الزعيم المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد ثماني نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن الاستقلال الطاجيكي؛ صاحب الصدارة، فيما يحل الفريق الإماراتي رابعًا وأجمك الأوزبكي خامسًا بأربع نقاط لكل منهما.