الهلال يوجه صدمة قوية للبرازيلي روجيرو ميكالي

إدارة الهلال توجه صدمة للمدرب البرازيلي

نجح البرازيلي روجيرو ميكالي، في قيادة نادي الهلال للاقتراب من الصعود إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، بعدما وصل الفريق إلى النقطة العاشرة، ليشارك فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي في صدارة المجموعة الأولى.

وتولى ميكالي مهمة تدريب نادي الهلال خلفًا للمدرب الروماني رازفان لوشيكو، والذي تمت إقالته من منصبه، بسبب سوء نتائج الفريق ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قرر تأجيل ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد للفريق.

هذا القرار يعد صدمة قوية للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، ليتأكد من أنه سيرحل بمجرد تعاقد الهلال مع مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة.

كما قررت إدارة الهلال تأجيل حسم ملف تجديد عقود بعض نجوم الفريق، على رأسهم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، بالإضافة للتعاقد مع لاعب أجنبي سابع، إلى بعد التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وتبحث إدارة نادي الهلال خلال الوقت الحالي عن مدرب أجنبي جديد، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة القادمة، ليكون خلفًا للبرازيلي روجيرو ميكالي.

ويستعد فريق نادي الهلال لمواجهة نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي، في الجولة السادسة والأخيرة، ضمن منافسات المجموعة السادسة، ببطولة دوري أبطال آسيا.