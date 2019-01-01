الانتقالات

الهلال يُجدد عقد محمد جحفلي حتى عام 2023

آخر تحديث
التعليقات()
مقطع فيديو بسيط أعلن فيه اللاعب تجديد تعاقده
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي تجديد تعاقدها مع اللاعب محمد جحفلي مدافع الفريق رسميًا حتى عام 2023.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الفيديو مقطع فيديو بسيط أعلن فيه اللاعب تجديد تعاقده مع الفريق، ليبقى حتى عام 2023 رفقة الزعيم.

إدارة الهلال اتفقت مع جحفلي على تجديد عقده مع النادي، في معسكر الفريق الحالي بالنمسا، بعد التوصل إلى اتفاق مرضي للطرفين.

هذا التجديد يأتي عقب تداول العديد من الأنباء حول إمكانية رحيل اللاعب عن الفريق عقب نهاية قده وعدم وجود رغبة للإبقاء عليه.

اختيارات المحررين

ويبدو أن المدير الفني الروماني رازفان لوتشيسكو قد قرر بقاء اللاعب رفقة الزعيم خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم توفر الخيارات الدفاعية المحلية.

غموض مصير ملعب الجوهرة قبل مواجهة الأهلي والهلال

يذكر أن جحفلي انضم للهلال قادمًا من الفيصلي في نهاية عام 2014 ولعب 4 مواسم ونصف الموسم.

إغلاق