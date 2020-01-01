الهلال والأهلي والاتحاد يريدون تمبكتي.. واللاعب يختار وجهته

مفاجأة كبيرة..

دخل الهلال على خط المهتمين بالحصول على خدمات حسان تمبكتي، لاعب الشباب المُعار للوحدة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعد قطبا جدة، الأهلي والاتحاد، من أكثر الأندية الطامحة في الحصول على خدمات تمبكتي بعد مستواه المميز رفقة الوحدة هذا الموسم.

تقارير من الصحف السعودية أكدت أن إدارة الهلال بدأت في عقد محادثات مع نظيرتها في الشباب للوقوف على إمكانية ضم تمبكتي في الفترة القادمة.

المزيد من الفرق

غير أن الوحدة، النادي المُعار له اللاعب حاليًا، قدّم بالفعل طلبًا إلى إدارة الشباب من أجل تمديد الإعارة لمدة عام إضافي.

النبأ المفاجئ هو أن تمبكتي البالغ من العمر 21 عامًا يُفضِّل الاستمرار في الوحدة، وذلك يرجع إلى سببين أولهما أسرته المقيمة في مكة، وثانيهما ما وجده من تعامل احترافي من إدارة ناديه في الفترة الماضية.

ويرتبط تمبكتي بعقدٍ ممتد مع الليوث حتى 2024 ما يجعل عودته للشباب عاجلًا أو آجلًا مؤكدة، لكنه يُفضِّل البقاء في الوحدة حيث يجد فرصة للمشاركة باستمرار.

الجدير بالذكر أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موقوف حاليًا بسبب فيروس كورونا، مع وضع شهر أغسطس كموعد لاستئناف الجولات المتبقية من هذا الموسم.