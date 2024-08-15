كواليس وأسرار المفاوضات .. الهلال يتهور بـ"عرض جنوني" لحسم صفقة متعب الحربي من الشباب!

ستكون الصفقة الأغلى في تاريخ اللاعبين السعوديين..

تحت شعار "نريده بأي شكل".. يعمل مجلس إدارة نادي الهلال السعودي حاليًا، على حسم صفقة الظهير الأيسر الدولي متعب الحربي، من فريق العاصمة الشباب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال يريد الحربي منذ الميركاتو الصيفي الماضي؛ إلا أن مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، رفض التخلي عنه، خاصة في ظل رحيل قلب الدفاع الدولي حسان تمبكتي، إلى الزعيم وقتها.

الاهتمام الهلالي بمتعب، ظل مستمرًا في يناير 2024 وحتى صيف العام الحالي؛ حيث قدم مسؤولو الزعيم "عرضًا جنونيًا"، خلال الساعات القليلة الماضية؛ لحسم الصفقة بشكل رسمي.

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الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن العرض الهلالي المقدم إلى نادي الشباب؛ عبارة عن 80 مليون ريال سعودي، إلى جانب لاعبين اثنين "إعارة"، مقابل التعاقد مع الحربي.

لكن.. أباعود نفسه عاد وأكد عبر برنامج "دورينا غير"، على أن اللاعبين الاثنين اللذين سينتقلا من الزعيم إلى الليث الشبابي؛ أحدهما سيكون على سبيل الإعارة، والآخر رحيل نهائي.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن اللاعب مصعب الجوير، متوسط ميدان نادي الهلال؛ هو من سينتقل إلى الشباب، لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة، دون أن يذكر الاسم الآخر.

وشدد عبدالرحمن أباعود على أن الهلال، كان رافضًا لفكرة التخلي عن الجوير من الأساس؛ إلا أن رحيل سعود عبدالحميد "المرتقب"، إلى نادي روما الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، غيّر كل الحسابات.

وأوضح أباعود أن الهلال اضطر للموافقة على طلب الشباب، والاستغناء عن متوسط ميدانه الشاب "إعارة"، من أجل حسم صفقة متعب الحربي؛ كرد على رحيل سعود.

وفي نفس السياق.. أعلنت تقارير صحفية عن الاسم الهلالي الثاني الذي سيذهب إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ضمن صفقة التعاقد مع متعب الحربي، في صيف العام الحالي.

هذا اللاعب هو الظهير المخضرم محمد البريك؛ إلا أن صحيفة "الشرق الأوسط" قالت إنه سيذهب إلى الشباب "معارًا"، بينما ذكرت صحيفة "الجزيرة"، بأن الزعيم سيتخلى عنه لليث بـ"شكل نهائي".

ما علاقة صفقة متعب الحربي بـ"رحيل" سعود عبدالحميد؟!

من المعروف أن الهلال يملك في صفوفه حاليًا، 9 لاعبين أجانب "فوق السن"؛ ولذلك وحسب اللوائح والقوانين، يجب عليه أن يتخلى عن واحد منهم.

اللاعب الأجنبي الذي قرر الهلال "الاستغناء عنه"، هو البرازيلي ميشايل ديلجادو؛ وذلك من أجل إعادة تسجيل مواطنه الساحر نيمار دا سيلفا جونيور، والذي تم رفع اسمه مؤقتًا من القائمة، في يناير من عام 2024، بعد إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي".

وكانت خطة الهلال الأولى، هي الاكتفاء بباقي اللاعبين المحترفين، بعد إعادة تسجيل نيمار، والتعاقد مع ثنائي أجنبي "تحت السن" فقط؛ وفقًا للوائح والقوانين أيضًا.

هذه الخطة يبدو أنها تغيرت؛ فبعد رحيل سعود المرتقب، يبدو أن الهلال يريد ضم الحربي، على أن يتخلى عن ظهيره الأيسر البرازيلي رينان لودي، في الميركاتو الصيفي الحالي، ويضم ظهير أيمن بدلًا منه.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الميدان الرياضي"، في وقتٍ سابق من يوم الخميس، اختار الهلاليون اللاعب الهولندي جيريمي فريمبونج، ظهير أيمن نادي باير ليفركوزن الألماني؛ لضمه إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لتعويض رحيل سعود عبدالحميد.