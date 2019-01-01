الهلال يعرض 11 مليون يورو على بنفيكا من أجل عقد كاريلو

كاريلو يلعب لصالح الفريق الهلالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية تمسك إدارة نادي الهلال بالحصول على عقد اللاعب الدولي البيروفي أندريه كاريلو من نادي بنفيكا البرتغالي.

كاريلو يلعب لصالح الفريق الهلالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، حيث انضم للزعيم خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وقدم اللاعب مردود طيب مع الفريق الهلالي حتى الآن، حيث يُعد من العناصر الأساسية للفريق في منقطة وسط الملعب وصناعة اللاعب.

🎙️سلاڤين بيليتش مدرب #الاتحاد السابق : "قرار الإقالة لم يصدمني، بعد مباراة الأهلي ستكون المباريات سهلة لنا، وكانت خطة إنقاذ الفريق من الهبوط تعتمد عليها، لكن خاب ظني بسبب الإقالة". pic.twitter.com/6j4Uwm7Aai — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 26, 2019

التقارير أشارت إلى أن العرض المالي الهلالي لشراء عقد كاريلو من ناديه الأصلي وصل إلى 11 مليون يورو وهو ما لم يُقنع مسؤولي النادي البرتغالي حتى الآن.

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وأوضحت التقارير أن النادي البرتغالي يطلب النادي البرتغالي 15مليون يورو وترغب إدارة النادي في إنهاء هذا الملف بشكل مبكر هذه الأيام.

يُذكر أن اللاعب البيروفي كان قد أبلغ إدارة الهلال بموافقته على البقاء مع الفريق، ولا توجد أزمة له من أجل تجديد تعاقده.