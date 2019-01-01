سلافين بيليتش : أشعر بخيبة أمل وتمنيت البقاء مع الاتحاد

شعر بأن رحيله عن النادي قريب بسبب حضور إدارة جديدة للنادي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

علق المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش مدرب اتحاد جدة الذي تمت اقالته من قيادة الفريق، على الأمور التي تخص على الصعيد الشخصي أثناء وبعد رحيله عن العميد.

بيليتش أكد في تصريحاته لقناة "العربية" إنه كان يتمنى البقاء لأطول وقت ممكن مع الفريق الاتحادي، معبراً عن عدم رضاه على قرار الإقالة.

المدير الفني الكرواتي أكد إنه شعر بأن رحيله عن النادي قريب بسبب حضور إدارة جديدة للنادي، نظراً لأن لكل إدارة أسلوبها الخاص.

🎙️سلاڤين بيليتش مدرب #الاتحاد السابق : "قرار الإقالة لم يصدمني، بعد مباراة الأهلي ستكون المباريات سهلة لنا، وكانت خطة إنقاذ الفريق من الهبوط تعتمد عليها، لكن خاب ظني بسبب الإقالة". pic.twitter.com/6j4Uwm7Aai — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 26, 2019

إدارة الاتحاد أعلنت عن إقالة بيليتش بسبب سوئ النتائج التي يُعاني منها الفريق، خاصة وإن الفريق قريب من دائرة خطر الهبوط.

حضرت إدارة جديدة لأن لكل إدارة خياراتها، ومن جديد لا أشعر بالغضب، لكني أعيش خيبة أمل نوعاً ما بسبب توقيت القرار.

المدير الفني المخضرم أنهى تصريحاته : بداية الدور الثاني أمام فرق الهلال والتعاون والشباب وهي أندية قوية، وأردنا حصد أكبر عدد من النقاط أمامهم، وكنا نعرف أنه بعد 6 أو 7 جولات سنخوض مباريات أسهل.