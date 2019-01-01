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سلافين بيليتش : أشعر بخيبة أمل وتمنيت البقاء مع الاتحاد

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شعر بأن رحيله عن النادي قريب بسبب حضور إدارة جديدة للنادي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

علق المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش مدرب اتحاد جدة الذي تمت اقالته من قيادة الفريق، على الأمور التي تخص على الصعيد الشخصي أثناء وبعد رحيله عن العميد.

بيليتش أكد في تصريحاته لقناة "العربية" إنه كان يتمنى البقاء لأطول وقت ممكن مع الفريق الاتحادي، معبراً عن عدم رضاه على قرار الإقالة.

المدير الفني الكرواتي أكد إنه شعر بأن رحيله عن النادي قريب بسبب حضور إدارة جديدة للنادي، نظراً لأن لكل إدارة أسلوبها الخاص.

إدارة الاتحاد أعلنت عن إقالة بيليتش بسبب سوئ النتائج التي يُعاني منها الفريق، خاصة وإن الفريق قريب من دائرة خطر الهبوط.

اختيارات المحررين

 حضرت إدارة جديدة لأن لكل إدارة خياراتها، ومن جديد لا أشعر بالغضب، لكني أعيش خيبة أمل نوعاً ما بسبب توقيت القرار.

المدير الفني المخضرم أنهى تصريحاته : بداية الدور الثاني أمام فرق الهلال والتعاون والشباب وهي أندية قوية، وأردنا حصد أكبر عدد من النقاط أمامهم، وكنا نعرف أنه بعد 6 أو 7 جولات سنخوض مباريات أسهل.

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