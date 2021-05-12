الزعيم يتبقى له 4 لقاءات على نهاية الموسم

خرج فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، لتوجيه رسالة للجماهير، مؤكدًا أن ناديه يتعرض لحملات ممنهجة، لتشتيت ذهن لاعبيه عن حصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي يتصدر جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن الشباب؛ صاحب الوصافة.

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ويتبقى للأزرق أربع مباريات لنهاية الموسم أمام الباطن والأهلي والتعاون والفيصلي، أيام 14 و19 و25 و30 من مايو الجاري.

وكتب بن نافل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أمام الهلال ولحظة تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أربع مباريات بمثابة "نهائيات" مصيرية غايتنا الفوز بها جميعها؛ للحصول على الدوري الـ17 بمشيئة الله.. وفي هذا المنعطف الحاسم من مسيرة الدوري بدأت تتزايد محاولات لتشتيت الهلال خارج الملعب بافتعال موضوعات غير دقيقة".

وأضاف: "إلى جانب تلك المحاولات، ندرك أن كثير من وسطاء اللاعبين (وغيرهم من بعض أتباعهم المنتفعين) يستخدمون طُرقًا ملتوية لا يتسع المقام لشرحها من أجل تسويق موكلينهم اللاعبين، وأبرزها الزج باسم الهلال زيفًا، أو افتعال حملات إعلامية ممنهجة لتحقيق مآربهم".

رئيس القلعة الزرقاء تابع: "خلاصة القول، أهدافنا واضحة.. أمامنا أربع مباريات كل تركيزنا ينصب بالفوز فيها جميعها.. وثقتنا كبيرة بكافة أبطالنا اللاعبين.. وكل ما يثار ندرك غاياته.. ولن يثنينا شيء عن مواصلة المشوار معًا ليستمر الهلال أولًا".

واختتم: "وختامًا.. رسالتي لجماهير الهلال العزيزة.. المعول منكم كما عهدناكم أن تستمرون في كونكم خط الدفاع الأول تجاه كل من يهدف لتحقيق مصالحه الشخصية على حساب النادي.. إضافة إلى استمرار دعمكم لأبطالنا لنفرح سويًا بمزيد من الألقاب".

أمام #الهلال ولحظة تتويجه بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أربع مباريات بمثابة "نهائيات" مصيرية غايتنا الفوز بها جميعها؛ للحصول على الدوري الـ17 بمشيئة الله.. وفي هذا المنعطف الحاسم من مسيرة الدوري بدأت تتزايد محاولات لتشتيت الهلال خارج الملعب بافتعال موضوعات غير دقيقة...

1️⃣ — فهد بن سعد بن نافل (@Fahad_Alotaibi_) May 11, 2021

يذكر أن الهلال أتم التعاقد مع أولى صفقاته الأجنبية بضم المهاجم المالي موسى ماريجا لمدة ثلاث سنوات، قادمًا من نادي بورتو البرتغالي.