"فوضى مقصودة ضد الهلال والدوري لا بد أن يضيع"
يرى الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز أن هناك البعض يتعمد تشتيت تركيز لاعبي نادي الهلال السعودي خلال هذه الفترة الحرجة من أجل ضياع اللقب المحلي عليهم، منتقدًا ترديد أنباء عن التعاقدات والصفقات الجديدة.
الزعيم أعلن قبل أيام تعاقده مع المهاجم المالي موسى ماريجا بشكل رسمي لمدة ثلاث سنوات، قادمًا من نادي بورتو البرتغالي.
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وتدور المفاوضات خلال الأيام الحالية مع البرازيلي تاليسكا؛ لاعب وسط جوانزو الصيني، لضمه مع نهاية الموسم الجاري.
وكتب الجماز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الهلال في أهم منعطف في الدوري .. وكل من في الساحة تحوّل إلى ( مصدر ) ينقل مفاوضة هذا اللاعب ويوقع مع ذلك المدرب .. ( فوضى ) مقصودة والهدف ( دوري ) لابد أن يضيع .. وصفقات لابد أن تفشل !!".
يذكر أن الزعيم يحتل صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن الشباب؛ صاحب الوصافة.
ويتبقى للأزرق أربع مباريات لنهاية الموسم أمام الباطن والأهلي والتعاون والفيصلي، أيام 14 و19 و25 و30 من مايو الجاري.