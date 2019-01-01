ماذا تعرف عن فلامنجو البرازيلي منافس الهلال في كأس العالم للأندية؟

جول يُقدم لك كل التفاصيل الخاصة بالفريق البرازيلي

نجح الهلال السعودي في حجز مقعده في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 المقامة في قطر حاليًا رغم أنها مشاركته الأولى في البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا الشهر الماضي على حساب أوراوا ريدز الياباني.

وحقق الهلال انتصارًا تاريخيًا على الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا بهدف دون رد على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في الدوحة أحرزه البديل بافيتيمبي جوميس بعد دخوله الملعب بدقائق قليلة في الشوط الثاني من المباراة.

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وسيلعب الهلال يوم الثلاثاء القادم مع فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس في نصف نهائي مونديال الأندية، وسيُقام اللقاء على استاد خليفة الدولي، فيما سيلعب في نصف النهائي الآخر ليفربول الإنجليزي مع مونتيري المكسيكي الذي أقصى السد القطري من ربع النهائي.

جول يُقدم لكم كل التفاصيل اللازمة الخاصة بالفريق البرازيلي والمتوجب عليك معرفتها قبل متابعة مباراة فلامنجو والهلال في كأس العالم للأندية.

التأسيس ولمحة عن تاريخ فلامنجو

تأسس نادي فلامنجو في 17 نوفمبر عام 1895 مما يجعله أحد أعرق الأندية في البرازيل والعالم، وقد أسس على شاطئ دي باروس وكانت الفكرة من إنشائه في البداية لتكوين فريق خاص برياضة التجديف.

لُعبت أول مباراة رسمية لفريق كرة القدم في فلامنجو عام 1912 ضد مانجويرا وحقق خلالها انتصارًا ساحقًا بنتيجة 16-2 وهو الانتصار الأكبر في تاريخ النادي حتى الآن.

العام ذاته شهد اللقاء الأول ضد فلومينينسي لتبدأ العداوة المعروفة باسم "فلا - فلو"، وقد انتهت المباراة بخسارة فلامنجو 3-2، لكنه أنهى بطولة ريو دي جانيرو (بطولة كاريوكا) لنفس العام في المركز الثاني.

تُوج الفريق عام 1914 بلقبه الأول حين فاز ببطولة كاريوكا أو بطولة ريو دي جانيرو، وقد فاز بها 4 مرات أخرى أعوام 1915 و1920 و1921 و1925.

وخلال القرن العشرين، صنف فلامنجو نفسه كأحد أقوى وأنجح الأندية البرازيلية، وهو أحد الأربعة الكبار في ريو دي جانيرو، بجانب فاسكو دي جاما وفلومينينسي وبوتافوجو.

وتُعد فترة بداية الثمانينات هي الأفضل في تاريخ النادي بقيادة الأسطوري زيكو، وحقق خلالها جُل ألقابه المحلية والقارية ولقبه العالمي الوحيد.

صُنف فلامنجو عام 2017 كأغنى نادٍ برازيلي بدخل سنوي قدر بـ163 مليون يورو تقريبًا، بجانب أنه النادي الأكثر شعبية في البلاد، إذ يشجعه ما يقرب من 30 مليون مشجع.

فلامنجو هو أحد أنجح الأندية البرازيلية على المستوى الرياضي، وقد تُوج النادي بـ35 لقبًا لبطولة ريو دي جاينيرو و6 ألقاب للدوري البرازيلي بجانب عدد آخر من البطولات المحلية.

وقاريًا، نجح الفريق البرازيلي في الفوز بكأس ليبرتادوريس مرتين، الأولى عام 1981 والثانية عام 2019، وقد أضاف لسجله الرائع كأس إنتركونتينينتال بالفوز على ليفربول عام 1981.

زيكو .. أفضل لاعب في تاريخ فلامنجو

يُعد زيكو هو أيقونة وأسطورة فلامنجو التاريخية، تخرج من فريق الشباب وصعد للفريق الأول عام 1971 واستمر مع الفريق حتى 1983 حين رحل إلى أوروبا وتحديدًا أودينيزي الإيطالي ولعب معه موسمين ومن ثم عاد لفلامنجو ليلعب معه منذ 1985 حتى 1989 وبعدها أعلن اعتزاله كرة القدم.

وتُعد فترة زيكو الأولى هي الأفضل في تاريخ فلامنجو من حيث البطولات والإنجازات، إذ تُوج النادي بـ3 بطولات للدوري البرازيلي بجانب فوزه بكأس ليبرتادوريس وكأس إنتركونتينينتال.

زيكو هو الأفضل، لكن تاريخ النادي البرازيلي شهد العديد من النجوم الكبار مثل روماريو وبيبيتو ورونالدينيو وأدريانو وجوليو سيزار وغيرهم.

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فلامنجو 2019 ... الدوري وكأس ليبرتادوريس وحلم مونديال الأندية

بدأ فلامنجو الموسم الـ63 من الدوري البرازيلي مع المدرب آبيل براجا قبل أن يبدأ حقبة جديدة في بداية يونيو مع البرتغالي جورجي جيسوس، وقد نجح بالفوز بلقب الدوري الأول له منذ عام 2009 وبعد منافسة شرسة مع سانتوس وبالميراس.

أنهى فلامنجو البطولة برصيد 90 نقطة جمعها من 28 انتصار و6 تعادلات ولم يتعرض سوى لأربع خسائر، وقد سجل 86 هدفًا واستقبل 37.

بداية الإعداد للموسم المذهل كانت في سوق الانتقالات حين أبرم النادي أغلى صفقة في تاريخ الدوري البرازيلي بضم جيورجيان دي أراسكايتا من كروزيرو مقابل 14.5 مليون يورو، ومن ثم أضاف الثنائي الهجومي جابيجول بالإعارة من إنتر وبرونو هنريكي من سانتوس.

العمل لم يتوقف، إذ ضم النادي كذلك فيليبي لويس ورافينيا وبابلو ماري وجيرسون ليدعم حظوظه في الفوز بلقب الدوري وكأس ليبرتادوريس.

الـ23 من نوفمبر 2019 سيبقى تاريخًا خالدًا لدى جماهير فلامنجو، إذ نجح بالفوز بلقبه الثاني في كأس ليبرتادوريس بالفوز الدرامي على العملاق ريفربليت 2-1 بعد مباراة مجنونة في بيرو، كان الفريق خاسرًا 1-0 حتى الدقائق الأخيرة حين خطف جابيجول هدفي الفوز.

وفي اليوم التالي ضمن الفريق الفوز بالدوري البرازيلي قبل 4 جولات من النهاية بعد خسارة بالميراس أمام جريميو.

فلامنجو تأهل للعب في كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، وسيواجه الهلال بأمل الفوز والصعود للمباراة النهائية ومن ثم حلم الفوز باللقب الثمين.

من هم أبرز نجوم فلامنجو؟

جابرييل باربوسا الشهير بجابيجول هو أبرز نجوم الفريق وهدافه وهداف الدوري البرازيلي برصيد 25 هدفًا، استعاره النادي من الإنتر في يناير الماضي ونجح في ترك بصمة هائلة على نجاح الفريق المحلي والقاري، إذ لعب معه 57 مباراة سجل خلالها 43 هدفًا.

برونو هنريكي القادم من سانتوس هو ثاني هدافي الفريق في الدوري بـ21 هدفًا، ويمتلك الكثير من الخواص التي تجعله مهاجمًا خطيرًا ومزعجًا لأي دفاع منافس.

جيورجيان دي أراسكايتا القادم في صفقة قياسية من كروزيرو، أثبت أنه كان جديرًا بتلك الخطوة الهائلة من فلامنجو وأنه يستحق كل يورو دفع لأجله، قاد المنظومة الهجومية للفريق بامتياز محليًا وقاريًا، نجح في ترك بصمته على 33 هدفًا منهم 24 في الدوري بإحراز 13 وصناعة 11.

من هو مدرب فلامنجو؟

هو البرتغالي جورجي جيسوس، وقد تولى مسؤولية تدريب الفريق بعد استقالة آبيل براجا في يونيو الماضي، والمثير أنه كان المدير الفني السابق للهلال السعودي وقد رحل عنه في نوفمبر 2018.

تولى جيسوس تدريب فلامنجو في 37 مباراة لم يخسر منهم سوى 3، فاز في 28 وتعادل في 6، وسجل الفريق تحت قيادته 90 هدفًا واستقبل 35.

ويُطبق المدرب صاحب الـ65 عامًا مع فلامنجو طريقة لعب 4-2-3-1 بأسلوب هجومي سلس وسريع مما جعله خطير جدًا على منافسيه وآلة تهديفية لا تهدأ، يعتمد على تواجد جابيجول في الأمام وخلفه الثلاثي الخطير ريبيرو ودي أراسكايتا وبرونو، وفي الوسط هناك جيرسون الذي خاض تجربة غير ناجحة في إيطاليا.