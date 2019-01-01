جيوفينكو يبدي جاهزيته لمواجهة فلامنجو بعد تعافيه من الإصابة

هل ينجح الهلال في تخطي فلامنجو والصعود لنهائي مونديال الأندية؟

أصبح الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، صانع ألعاب فريق الهلال السعودي جاهزًا، للمشاركة في مباراة فريقه أمام فلامنجو البرازيلي المقبلة.

الهلال سيواجه نظيره فلامنجو مساء يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تأهله على حساب الترجي التونسي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن جيوفينكو أبدى جاهزيته لمواجهة فلامنجو، بعد غيابه عن مباراة الترجي التونسي بسبب الإصابة.

جيوفينكو لم يشارك في مباراة الهلال أمام الترجي التونسي، بسبب معاناته من نزلة معوية، حيث أنهى برنامجًا تأهيليًا بنجاح، ليصبح جاهزًا للمواجهة المقبلة.

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وشهدت تدريبات الهلال اليوم الأحد، مشاركة جيوفينكو، تحت قيادة الروماني رازفان لوشيسكو، ليصبح جاهزًا لمباراة فلامنجو.

ومن المقرر أن يخوض الهلال تدريبًا مغلقًا يوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة فلامنجو الثلاثاء، وذلك في المباراة التي قد تؤهل الزعيم لنهائي كأس العالم للأندية.

الهلال وصل إلى مباراة نصف النهائي، بعد الفوز على الترجي التونسي، في مباراة ربع النهائي، بهدف دون رد.