كاريلو: الهلال لا يلعب كأس العالم للأندية لمجرد المشاركة، نريد الذهاب بعيدًا

الهلال تخطى الترجي في مباراة رائعة من جانبه

أبدى أندريه كاريلو جناح الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا سعادته البالغة بالفوز على الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2019 يوم أمس السبت في قطر.

وانطلق مونديال الأندية مساء الأربعاء الماضي بمباراة الملحق التي نجح السد القطري ممثل البلد المنظم في الفوز بها على هينجين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا، لكنه خسر يوم أمام لقاء ربع النهائي أمام مونتيري المكسيكي 3-2.

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ونجح الهلال في الصعود لنصف نهائي البطولة حيث سيلعب يوم الثلاثاء القادم أمام فلامنجو البرازيلي بعد انتصاره على الترجي بهدف دون رد أحرزه البديل بافيتيمبي جوميس في الشوط الثاني من اللقاء الذي شهد أفضلية واضحة لبطل آسيا.

وأبدى الجناح البيروفي الذي تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة حماسه الشديد لمواجهة بطل كأس ليبرتادوريس، بقوله بعد اللقاء "لم نأت لمجرد المشاركة في كأس العالم للأندية، بل الذهاب بعيدًا في البطولة".

"نشعر بسعادة بالغة لتأهلنا إلى نصف النهائي ومواجهة فلامنجو. نعرف مدربهم جورجي جيسوس جيدًا وقد سبق له تدريبي في بنفيكا. فلامنجو فريق كبير وصعب، يعرفنا ويعرف العديد من اللاعبين وربما يتفوق علينا بشكل طفيف، لكن رغم هذا فالفرص ستكون متكافئة في مباراة الثلاثاء".