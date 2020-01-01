قبل سوق الانتقالات الصيفية 2020.. ماذا يحتاج الهلال لتدعيم صفوفه؟

فترة الانتقالات الصيفية في السعودية باتت قريبة من فتح أبوابها، وقبل انطلاق الميركاتو نبحث عما يحتاجه الهلال لتدعيم صفوفه واستمرار تحقيق البطولات..

دائمًا ما تحظى سوق الانتقالات في السعودية بطابع خاص مختلف عن أي سوق عربية، فيجتمع طموح الأندية مع ما تمتلكه من أدوات ضخمة ليُنتج حتمًا تدعيم بمستوى رفيع للغاية يجعل بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين واحدة من أفضل البطولات على صعيد الشرق الأوسط كله.

الهلال هو أحد فرسان الميركاتو بكل التأكيد، فلا يمكن المرور بصيف في العقد الأخير إلا وفيه صفقة عالمية من طراز رفيع يظفر بها الموج الأزرق، ومع اقتراب السوق الصيفية من البدء، يبدأ معها السعيّ لسد ثغرات الفريق في سبيل الاستمرار على قمة الكرة الآسيوية والمحلية.

لم يتلق الهلال أي هزيمة في 2020، مع تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، كما أنه يتصدر حاليًا ترتيب الدوري السعودي، ومع ذلك، لا يتوقف طموح المدرب رازفان لوتشيسكو لدعم صفوفه، فالجمهور الأزرق لا يهدأ ولا يمل من التتويج بالبطولات والوجود على القمة.

في الصيف الماضي ظفر الهلال بصفقة من أبرز الصفقات في العقد الأخير، عندما ضم أندري كاريلو من بنفيكا، كما تعاقد مع جوستافو كويلار وجانج هيون سو، ورغم ما تحويه الكتيبة الهلالية من نجوم، لكن تظهر كالعادة بعض النواقص، وتظهر احتمالية رحيل بعض النجوم، مما يجعل على كاهل الإدارة عبء التدعيم الصيفي بأفضل الخيارات المتاحة.

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في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على ما هي احتياجات الهلال في الميركاتو الصيفي ومن هم من ارتبط اسمهم بالانضمام إلى ملعب جامعة الملك سعود في الفترة المقبلة..

ما هي احتياجات الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2020؟

سيكون الهاجس الأول لإدارة الهلال في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة هو دعم مركز المهاجم الصريح، فمع اقتراب بافيتيمبي جوميس من مغادرة السعودية والعودة مرة أخرى إلى الدوري التركي، بات من الضروري إيجاد البديل على نفس المستوى.

كما تبرز لدى الكتيبة الزرقاء أزمة واضحة هذا الموسم في مركز قلب الدفاع، ربما جزء منها في فلسفة لوتشيسكو الهجومية التي تترك بعض المساحات خاوية أمام هجوم الخصوم، والجزء الآخر يتعلق بجودة اللاعبين على هذا الأسلوب، فالحاجة ضرورية هنا إلى قلب دفاع من طراز عالمي يمتلك السرعة والقدرة على اللعب بقدمه وتحضير اللعب.

أيضًا يظل من المنطقي بحث الهلال على ظهير أيمن على الرغم مما يقدمه محمد البريك من أداء مميز، فالدولي السعودي يُجابه أزمة كثرة الإصابات مع عدم وجود بديل حقيقي له.

ما هي الأسماء المرتبطة بالهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2020؟

يظل اسم رادميل فالكاو هو أبرز المرتبطين بكتيبة لوتشيسكو في الآونة الأخيرة لخلافة الرحيل المتوقع لجوميس، ولولا أحداث فيروس كورونا فربما كان الانتقال الرسمي ليتحقق في الأسابيع القليلة المقبلة.

كما ارتبط الهلال باسم أكرم عفيف، لاعب السد، في صفقة ستكون من طراز رفيع مثلما حدث من قبل مع عمر عبد الرحمن "عموري" لولا الإصابة التي حرمت الموج الأزرق من خدماته طوال فترة الإعارة.

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أيضًا اسم جمال بلعمري قد يكون مطروحًا لدعم دفاعات الزعيم بعد الأداء المميز الذي برز به مع الشباب في الفترة الأخيرة، فنظرًا للخبرة واللغة والأداء، سيكون خيارًا مميزًا للغاية لسد ثغرة خط الدفاع.

كيف سيؤثر فيروس كورونا على سوق الانتقالات الصيفية 2020 والهلال؟

من المتوقع أن يؤثر فيروس كورونا كثيرًا على كرة القدم السعودية كما سيؤثر على كرة القدم حول العالم من الناحية الاقتصادية، ولعل أبرز شيء في هذا الصدد هو الشائعات التي تدور عن احتمالية تقليل عدد المحترفين إلى 4 بدلًا من 7 رغم التأكيدات السابقة على بقاء الوضع الموسم المقبل على ما هو عليه.

في حال أن طُبقِت فكرة تقليل عدد المحترفين بسبب الأزمة الاقتصادية النابعة من إيقاف النشاط، فالهلال سيضطر إلى الاستغناء عن 4 من محترفيه الحاليين أصحاب الجودة العالية للغاية، وسيكون لذلك تأثيره محليًا، فرغم جودة المواهب السعودية، لكن بالطبع ما قد يجلبه الأجانب من إمكانات وقدرات يُزيد من مستوى الكرة السعودية بشكل عام والفريق بشكل خاص.

رغم قوة الهلال الاقتصادية حاليًا، لكن مع التأثر المحتمل حتى لو استمر قرار الـ7 محترفين، سيكون لزامًا على الإدارة التفريط في أحدهم من جهة، مع عدم التدعيم بأحد اللاعبين بنفس القدرات من جهة أخرى والاضطرار إلى الاعتماد على الشباب المحليين أو التعاقد مع محترفين أقل جودة من المعهودين في آخر السنوات.