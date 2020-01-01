"فيفا" يحتفي برقم مميز لـ"جوميس" في الدوري الفرنسي

جوميس مهاجم قوي للغاية وقاد الهلال إلى بطولة آسيا مؤخرًا

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالفرنسي بافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال السعودي الحالي وليون الفرنسي السابق.

جوميس من أفضل المهاجمين بالدوريات العربية بالوقت الحالي، حيث ساهم بشكل كبير في تتويج الزعيم بدوري أبطال آسيا النسخة الماضية.

وأشار الحساب الرسمي للفيفا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى رقم حققه الفرنسي جوميس في عام 2014 بالدوري الفرنسي في مثل هذا اليوم.

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وجاء الرقم الذي أشار إليه الفيفا، هو تحقيق الأسد الفرنسي ثالث لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الفرنسي في القرن الـ21.

🦁 الأسد الفرنسي بافيتيمبي جوميز 🐾 أصبح ثالث لاعب يصل رصيده إلى 💯 هدف في الدوري الفرنسي 🇫🇷 في القرن 21 في مثل هذا اليوم من عام 2014.

(بعد باوليتا ومامادو نيانج). pic.twitter.com/Qwqcu5VWNp — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) April 6, 2020

وأحرز جوميس الـ100 هدف بقميص ليون الفرنسي، ليخلف كلًا من باوليتا ومامادو نيانج الذين سبقوه لهذا الرقم من قبل خلال منافسات الدوري الفرنسي.

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ولعب الأسد في الدوري الفرنسي لأكثر من نادٍ على رأسهم ليون ومارسيليا وسانت إيتيان، وأيضًا الانتقال إلى جالطة سراي قبل الانضمام للهلال.