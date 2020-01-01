لماذا فشلت مفاوضات الهلال لضم تيجالي من الوحدة؟

الزعيم يرغب في ضم المهاجم الأرجنتيني المخضرم، لكن في كل مرة يفشل!

دائمًا ما تبوء مفاوضات الهلال السعودي مع نادي الوحدة الإماراتي، لضم المهاجم الأرجنتيني سباستيان تيجالي، بالفشل، على الرغم من تقديم أكثر من عرض على فترات.

الأرجنتيني سبق له اللعب في الدوري السعودي من بوابة الاتفاق عام 2010، ثم رحل منه إلى الشباب السعودي في 2012، قبل أن يبدأ رحلته مع العنابي الإماراتي في صيف عام 2013.

وخلال هذه السنوات، خاض 69 بالدوري السعودي، سجل خلالها 40 هدفًا، وصنع أربعة آخرين.

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وقال تيجالي، خلال تصريحاته لقناة "الحدث": "بالطبع أشجع الاتفاق والشباب في السعودية، لأنني لعبت لهما من قبل، وكذلك أشجع الهلال، من أول يوم لي هناك وأنا أحب الزعيم".

وأضاف: "تلقيت من قبل عدة عروض من الهلال، وكنت قريبًا جدًا من التوقيع في مرة من المرات، فقد قدموا عرضًا للوحدة يتضمن استبدالي بلاعب آخر، لكن الوحدة رفض وأنا احترمت ذلك".

وبسؤاله عن ندمه على فشل انتقاله للأزرق، علق: "لا، لا أندم على شيء، فأنا لا أعلم ما الذي كان يمكن أن يحدث إذا انتقلت للهلال، بجانب أنني سعيد بالوحدة".

يذكر أن صاحب الـ35 عامًا شارك مع الوحدة في 21 مباراة بمختلف البطولات في الموسم الجاري، سجل خلالها 15 هدفًا، وصنع ستة آخرين، قبل أن يتوقف النشاط على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قد قرر منذ أشهر منح الجنسية الإماراتية لتيجالي، في رغبة اللاعب والمنتخب الأبيض للاستفادة من خبراته خلال الفترة المقبلة.