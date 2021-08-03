المدير الفني السابق للهلال: السعودي الأولمبي لديه أسماء مميزة على المستوى الفردي، لكن نتائجه أقل من المتوقع

في 14 فبراير 2021، أعلن نادي الهلال السعودي رحيل مدربه الروماني رازفان لوشيسكو بعدما تراجع أداء غالبية اللاعبين وتراجعت معه النتائج، ليتولى المسؤولية من بعده البرازيلي روجيرو ميكالي؛ مدرب فريق تحت 19 عامًا بالنادي، لكن تجربته لم تدُم طويلًا.

ميكالي، صاحب الميدالية الذهبية مع البرازيل في أولمبياد ريو، أشرف على تدريب الزعيم خلال 12 مباراة فقط، ليرحل بعدها هو الآخر بسبب سوء النتائج، حيث خسر الفريق مباراتين متتاليتين في دوري أبطال آسيا، قبل أن يتأهل كأحد أفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.

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النسخة العربية من موقع "جول GOAL" تواصل مع ميكالي، للحديث عن فترته مع الهلال، وكواليس قرار الإقالة، وأداء البرازيل والأخضر السعودي في أولمبياد طوكيو، والمزيد في الحوار التالي..

- بداية صِف لنا في كلمات قليلة تجربتك القصيرة مع الهلال.

تجربة رائعة للغاية، حققت خلالها جميع الأهداف المطلوبة.

- من يقود فريق بحجم الهلال يفيد ويستفيد، كيف استفدت من الزعيم وكيف أفادك؟

الفائدة التي قدمتها هي قيادة الفريق من المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن الصدارة إلى المركز الأول، والتأهل في دور المجموعات بآسيا.

أما الفائدة التي عادت عليّ من هذه التجربة هي أنني التقيت بأشخاص رائعين، وخاصةً بعض الموظفين المحليين بالنادي.

- حققت نتائج جيدة في الدوري لكنك خسرت مباراتي الديربي والكلاسيكو أمام النصر والاتحاد، فما الأسباب؟

لعبنا بشكل أفضل بكثير من الفريقين المذكورين، خاصة ضد النصر، أما ضد الاتحاد استقبلنا أهداف غريبة وواجهنا أفضل حارس مرمى في الدوري في رأيي وهو مارسيلو جروهي، وفي كلا المباراتين حصلنا على الكثير من الفرص، منها كرات في العارضة، لكن للأسف لم تكن الكرة تريد الدخول للمرمى.

- علامات استفهام كثيرة حول ما قدمه الهلال في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وهزيمة تاريخية أمام الاستقلال، ماذا كان يحدث في الزعيم خلال هذه الفترة؟

عندما توليت قيادة الفريق، كان هناك بالفعل تذبذب كبير خلال هذا العام، ولم يكن الفريق قد حقق فوزين متتاليتين منذ ديسمبر 2020، وتمكنا من إنهاء ذلك، وأيضًا تمكنا من التأهل، لكن ذلك لم يكن كافيًا بالنسبة لي للاستمرار مع الفريق الذي كان يؤدي أداءً جيدًا في الدوري.

- هل تدخلت الإدارة في اختيارات الرباعي الأجنبي في القائمة الآسيوية ؟

لا، لم يحدث ذلك.

- كنت تعرف اللاعبين بالأرقام .. هل كنت تجد صعوبة في حفظ الأسماء أم أن العلاقة بينكم لم تكن جيدة؟

كانت علاقتي باللاعبين رائعة، وقد استقبلني الجميع بشكل جيد، بعد أسبوع من تولي المسؤولية كنت بالفعل على دراية بأسمائهم، خاصة وأنهم لاعبين معروفون بالفعل.

- ماذا حدث بين سعود كريري وبيتروس في ديربي الرياض؟

مناقشة عادية للعبة في المباراة، ربما أكثر من كونها شيئًا عاديًا.

- هل ترى أنك كنت قادرًا على قيادة الهلال للتتويج بالدوري ودوري الأبطال هذا الموسم؟

أنا أثق في عملي بالفعل.

- هل ترى أن الهلال حقق لقب الدوري بسبب تراجع منافسيه أم أنه استحق اللقب؟

حين تستحق الفوز، فهذا ليس خطأك إذا لم يكن الآخرون غير مؤهلين لذلك.

- ما هي كواليس إقالتك؟ هل اجتمع بك مجلس الإدارة أم أنك فوجئت بالقرار بعد نهاية دور المجموعات بآسيا؟

إدارة الهلال تواصلت معي لعقد اجتماع، وأخبروني بأنني سأغادر بسبب وجود ضغط شديد من الجماهير.

- هناك انتقادات كثيرة ورفض للمدربين البرازيليين من قبل النقاد السعوديين خلال الفترة الحالية، هل ترى أن المدرسة البرازيلية تحتاج إلى تطوير؟

أنا أختلف تمامًا حول هذا الرأي، لقد قام شاموسكا بعمل رائع ثلاث سنوات متتالية وتوج في النهائية بلقب كبير مع الفيصلي، كذلك أعاد كاريلي الاتحاد، وهو نادٍ كان يكافح منذ عامين حتى لا يهبط، وفي الموسم الماضي كانوا ضمن المنافسين على اللقب حتى النهاية، بالإضافة إلى مانو مينيزيس قاد النصر للتأهل في دوري الأبطال وقام بتطوير مستوى الفريق في الدوري.

أما أنا فأخبرتك بالفعل أين توليت الفريق وأين قمت بتسليمه، النتائج لا تدعم هذه الانتقادات.

- انتقادات كثيرة تعرض لها بافيتمبي جوميس، كيف رأيت أداء اللاعب خلال فترة عملك؟

الجميع تعرض للانتقادات خلال ذلك الموسم، جوميس لاعب رائع، عندما لا تكون الأمور على ما يرام، يتم دائمًا تحميل اللاعب المميز أكثر من غيره.

- ما هو سر تألق فييتو تحت قيادتك، رغم أنه لم يقدم المستوى المطلوب منه قبل ذلك؟

حاولت الحصول على أفضل أداء وإخراج المميزات التي يملكها، وبالفعل كان أداء فييتو جيدًا في العديد من المباريات معي.

- مَن مِن اللاعبين السعوديين في الهلال ترى أنه ظُلم بسبب الدفع بالأجانب؟

لا أرى أي لاعب تعرض للظلم، أي لاعب يرتدي قميص الهلال يجب أن يكون مستعدًا للتنافس مع أي لاعب آخر بغض النظر عن جنسيته.

من هو اللاعب السعودي الأفضل في الهلال والدوري السعودي بشكل عام؟

ياسر الشهراني.

- رؤيتك بالنسبة لأجانب الهلال في الموسم المقبل .. من يستحق البقاء ومن يستحق الرحيل؟

لم أعد مديرًا فنيًا للفريق، ولا يمكنني إبداء رأيي في هذا الأمر.

- هل جوميس تحديدًا يستطيع تقديم أداءً جيدًا في الموسم القادم؟

إنه لاعب رائع ويمكنه تقديم أداء مميز.

- هل كان هناك لاعبين بالدوري السعودي كنت تريد ضمهم للهلال؟

نعم ، بعض اللاعبين لفتوا انتباهي، لكن دون ذكر أسماء.

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- بعد التعاقد مع موسى ماريجا، أي المراكز تحتاج لتدعيم في الصيف الجاري؟

ليس لدي رأي حول ذلك أيضًا.

- كيف ترى مستقبل الفريق مع المدرب جارديم في الموسم المقبل؟

أتمنى أن تنجح التجربة، إنه فريق رائع.

- النصر تعاقد مع تاليسكا وأبو بكر وفونيس موري، ما رأيك في هذه الصفقات، وخاصة تاليسكا الذي كان قريبًا من الهلال خلال فترتك؟

لقد قاموا بعمل رائع هذا الصيف، تاليسكا لاعب رائع وسيكون في فريق قوي للغاية، وأعتقد أنه سيكون هناك الكثير من العمل في الموسم الجديد.

- من أصعب مدرب واجهته في الدوري السعودي؟

من الصعب دائمًا اللعب ضد فريق يتولى تدريبه فابيو كاريلي.

- بالطبع تابعت منتخب البرازيل في أولمبياد طوكيو، ما رأيك فيما قدمه الفريق؟

آمل أن تتحسن الأمور، لدينا القدرة على اللعب بشكل أفضل مما ظهرنا عليه حتى الآن.

- وماذا عن مواجهته أمام السعودية؟ وما تقييمك لشباب الأخضر؟

أعتقد أن المنتخب السعودي لديه جيل رائع حاليًا.

- ثلاثي الهلال سلمان الفرج، سالم الدوسري وياسر الشهراني، كيف رأيت أدائهم في الأولمبياد، خاصةً الفرج الذي تعرض لانتقادات كثيرة وكذلك سالم؟

كانت لدي توقعات كبيرة فيما يتعلق بالأخضر السعودي، حتى أنني تحدثت إلى الطاقم التدريبي للبرازيل بأنه يتعين علينا توخي الحذر الشديد ضد السعودية التي كان لديها أسماء عظيمة على المستوى الفردي، لكن للأسف كانت النتائج أقل من التوقعات.

- مَن مِن لاعبي المنتخب الأولمبي السعودي تنصحه بالاحتراف الأوروبي مبكرًا؟ ومَن بشكل عام من الكبار ترشحه للاحتراف؟

لا أود أن أعبر عن هذا، فهذا النوع من الأمور يعيق أكثر مما يساعد في تطور اللاعبين الشباب.

- هل تلقيت أي عروض من أندية سعودية بعد الهلال؟

فقط شفهيًا، ليست عروضًا رسمية.

- ما هو الفريق العربي الذي تتمنى قيادته؟

ليس هناك فريق محدد، فأنا محترف، ورغبتي هي الحصول على فريق في البداية لوضع أفكاري وأساليبي.

- أين سيكون ميكالي في الموسم المقبل؟

ما زلت لا أملك مكانًا محددًا حتى الآن.

- أخيرًا، قضيت فترة في المملكة، ما هو انطباعك بشكل عام عن البلد وشعبها؟

لقد أحببت البلد ووجدت أن الناس متشابهين جدًا مع البرازيليين، كانوا ودودين للغاية.