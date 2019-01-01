كأس العالم للأندية 2019 | نظام البطولة، الموعد، الفرق المُشاركة، والأبطال السابقون

كل ما تريد معرفته عن كأس العالم للأندية 2019، موعد إنطلاقها، نظام البطولة، المباريات، الفرق المُشاركة والأبطال السابقون

أحمد جمال

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2019 في نسختها السادسة عشر والتي تستضيفها قطر في يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 ميلادياً، 14 ربيع الآخر 1441 هجرياً، وحتى 22 من نفس الشهر.

وتم تنظيم هذه البطولة لتحل محل كأس الإنتركونتيننتال التي كانت تجمع ما بين بطل أوروبا ضد بطل أمريكا الجنوبية، ويتنافس على البطولة 7 فرق من 6 قارات مختلفه، ويُشارك ليفربول للمرة الثانية لهم في المسابقة بعد إحرازه للقب دوري أبطال أوروبا ليُشارك كبطل للقارة العجوز بدلاً من ريال مدريد حامل لقب البطولة في الثلاث نسخ الآخيرة على التوالي من مونديال الأندية.

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول كل ما تريدوا معرفته عن تفاصيل النسخة المُقبلة من كأس العالم للأندية 2019 ، نظام البطولة، موعد المباريات وما هو أكثر من ذلك.

ما هو كأس العالم للأندية؟

يُشارك في كأس العالم للأندية أبطال الاتحادات القارية الـ6، بالإضافة إلى بطل الدوري للبلد المُضيف.

تُعد البطولة من البطولات الهامة لكثير من القارات مثل قارة أمريكا الجنوبية وإفريقيا نظراً للقيمة المادية الكبيرة للبطولة، ولكن هناك قارات آخرى لا تُعطي أهتماماً كبيراً بالبطولة كقارة أوروبا بسبب كون دوري أبطال أوروبا هي البطولة الأكبر والأغلى بالنسبة للقارة العجوز.

وقد تم إنشاء البطولة بأكثر من شكل مختلف على مر السنين، ففي عام 1960 وحتى عام 2000 تم تنظيم البطولة بإسم كأس الإنتركونتيننتال والتي تجمع ما بين الاتحاد الأوروبي واتحاد الكونميبول الخاص بقارة أمريكا الجنوبية، والتي كانت تجمع بين الفائز بدوري أبطال أوروبا ضد الفائز من كأس ليبرتادوريس في مباراة واحدة بالنهائي، وتُعد هذه البطولة هي السبب الرئيسي تنظيم مونديال الأندية.

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حتى جاء عام 2000 الذي تم إنشاء البطولة فيه بأسم كأس العالم للأندية تحت تنظيم الفيفا، ولكن لم يُلعب من البطولة سوى نسخة واحدة وتوقفت البطولة حتى عام 2005.

وقد تقرر أن تُنظم قطر هذه النسخة من البطولة والنسخة القادمة أيضاً بدلاً من الإمارات كما كانت في السنوات الآخيرة، لتكون بمثابة إختبار قبل استضافتهم لكأس العالم 2022.

وقد قرر الفيفا أن كأس العالم للأندية عام 2020 ستكون النسخة الآخيرة التي تكون بهذا النظام، حيث أعلن الفيفا عن خططة لتجديد النسخة بدءاً من عام 2021 بهدف زيادة الفرق المتنافسة حتى 24 فريقاً.

ما هي الفرق التي ستشارك في كأس العالم للأندية 2019؟

سيُشارك ليفربول في المسابقة بصفتة بطل أوروبا بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أوروبا 2018-19 على حساب توتنهام، وستكون هذه هي المرة الثانية التي يشاركون فيها في المسابقة بعد مشاركتهم في نسخة 2005 وخسارتهم حينها أمام ساو باولو في النهائي، بينما لن يُشارك ريال مدريد بطل المواسم الثلاث الآخيرة من البطولة، والذي يملك أكبر عدد من البطولات في كأس العالم للأندية برصيد 4 بطولات، بعد خسارته في دوري الأبطال الآخيرة على يد أياكس وخروجه من دور الـ16.

كما سيشارك فريق مونتيري المكسيكي للمرة الرابعة عن قارة أمريكا الشمالية بعد فوزة في دوري أبطال الكونكاكاف، كما سيُشارك فريق هينجين سبورت أيضاً عن قارة أوقيانوسيا بعد فوزة ببطولة دوري أبطال القارة 2019، وتأتي مُشاركة السد بصفته بطل دوري البلد المستضيف بعد إحارزه لبطولة دوري نجوم قطر الموسم المنقضي.

بينما هناك ثلاث مقاعد لثلاث قارات لم يتقرر بعد أبطالهم، وهم الاتحاد الأفريقي، والآسيوي، واتحاد أمريكا الجنوبية.

الفرق المُشاركة في كأس العالم للأندية 2019:

الفريق سبب التأهل السد بطل دوري نجوم قطر 2018-19 ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا 2018-19 مونتيري بطل دوري أبطال الكونكاكاف 2019 هينجين سبورت بطل دوري أبطال أوقيانوسيا 2019 لم يتحدد بعد الفائز في كوبا ليبرتادوريس 2019 لم يتحدد بعد الفائز في دوري أبطال آسيا 2019 لم يتحدد بعد الفائز في دوري أبطال أفريقيا 2018–19

مباريات كأس العالم للأندية 2019

ستبدأ بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر القادم وسيتم إضافة بعض التفاصيل قبل بدء إنطلاق البطولة، ولكن حتى الآن فلم يتم تحديد مواعيد المباريات بصورة رسمية، ولكن بشكل أو بآخر فطريقة المواجهات معروفة ومبينه، وتبدأ أولاً بجولة فاصلة بين فريق البلد المستضيف ضد المتأهل من إتحاد أوقيانوسيا، والمتأهل منهما ينضم إلى اتحاد امريكا الشمالية والاتحاد الآسيوي والأفريقي للمنافسة فيما بينهم للوصول إلى نصف نهائي البطولة، والتي سينضم فيها بطلي قارة أوروبا وأمريكا الجنوبية.

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مباراة فاصلة:

المباراة السد - هينجين سبورت

الدور ربع النهائي:

تُعقد قرعة تضم ممثل كلً من الاتحاد الأفريقي والآسيوي واتحاد أمريكا الجنوبية والفائز من المباراة الفاصل.

مباراة لتحديد المركز الخامس:

تجمع بين الفريقين الخاسرين في الدور ربع النهائي لتحديد المركز الخامس والسادس.

نصف النهائي:

تُعقد قرعة تضم الفائزين من الدور ربع النهائي ضد ممثلي الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الجنوبية، على أن لا يتقابل كلا الاتحادين في نصف النهائي.

مباراة لتحديد المركز الثالث:

وتجمع هذه المباراة بين الفريقين الخاسرين في نصف النهائي لتحديد المركز الثالث والرابع.

النهائي:

وتجمع هذه المباراة بيني الفائزين في نصف النهائي لتحديد بطل النسخة.

سجل الفائزين بكأس العالم للأندية

يمتلك ريال مدريد الرقم القياسي في البطولة حيث تُوج في 4 نسخ سابقة من بينهم ثلاث نسخ متتالية وهي النسخة السابقة ونسخة 2017 و 2016، بينما يأتي منافسه الإسباني الآخر وهو فريق برشلونة في المركز الثاني بواقع ثلاث ألقاب، وبفارق لقب وحيد عن كورينثيانز البرازيلي الذي تُوج بالبطولة مرتين، بينما يأتي كلً من مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ، ميلان، الإنتر، إنترناسيونال وساو باولو بواقع لقب وحيد.

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الأبطال التاريخيين لكأس العالم للأندية: