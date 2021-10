بين دفاع وسخرية .. الاتحاد الآسيوي يستفز الهلال

🇸🇦 Al Hilal SFC - 2019

🇰🇷 Jeonbuk Hyundai Motors - 2006, 2016

🇰🇷 Pohang Steelers - 2009

🇰🇷 Ulsan Hyundai - 2012, 2020



Will there be a new winner in #ACL2021 or will one of the above teams lift the trophy again? 🏆 pic.twitter.com/apxTdGO2ma