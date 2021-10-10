هل يقود فينجر الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان؟

المباراة ستقام في يناير

أكد تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم الأسبوع الماضي أن الإعلان عن المدرب الذي سيقود فريق الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان سيكون قريبًا، وقد تم الكشف عنه اليوم بالفعل.

تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودية كان قد أعلن عن إقامة مباراتين كبيرتين خلال موسم الرياض الذي سينطلق في الـ11 من أكتوبر القادم تحت شعار "2019 كان تخيل … 2021 تخيل أكثر"، الأولى منهما تجمع فريقًا من لاعبي عملاقي الرياض ضد باريس سان جيرمان.

من هو المدرب الذي سيقود الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان؟

آل الشيخ نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر مطالبًا المتابعين بمتابعة حساب صحيفة الرياضية السعودية على المنصة الزرقاء، مشيرًا إلى أنه سيُعلن من خلالها عن اسم المدرب العالمي الذي سيقود الهلال والنصر أمام العملاق الفرنسي.

الصحيفة بعدها نشرت تغريدة كشفت خلالها عن اختيار الفرنسي آرسين فينجر لقيادة فريق عملاقي الرياض أمام باريس سان جيرمان، قبل أن تؤكد الهيئة العامة للترفيه الأمر.

الفرنسي أرسين فينجر مدرباً لنجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان 😍⚽



تخيل أكثر في #موسم_الرياض 🔥 https://t.co/MHMGkB2mzL pic.twitter.com/zzDPX5zvdj — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) October 10, 2021

المدرب صاحب الـ71 عامًا حظي بمسيرة رائعة في كرة القدم قبل أن يعتزل مهنة التدريب، بانتهاء رحلته مع آرسنال بنهاية موسم 2017-2018، ويتجه إلى تحليل المباريات عبر القنوات التلفزية المختلفة.

نجم من خارج الهلال والنصر يقود الفريقين أمام ميسي ورفاقه

الصحفي فهد المري كان قد كشف اليوم الأحد أن فريق الهلال والنصر لن يقتصر على نجوم الفريقين فقط بل سيضم لاعبًا من خارجهما.

وأوضح أن هذا اللاعب هو الأرجنتيني إيفر بانيجا الذي سبق أن لعب مع ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين.

بانيجا وصل السعودية صيف 2020 وقد خطف إعجاب الجميع بأدائه الرائع مع الشباب الموسم الماضي، إذ تألق فنيًا ومنح الفريق ثقلًا كبيرًا بشخصيته وقيادته لزملائه داخل الملعب وخارجه.

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر؟

أعلن تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع "تويتر" إقامة المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ومن المتوقع أنّ تكون المباراة في فترة التوقف الشتوي والتي يحصل فيها الفرق على راحة قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم، خاصة وأنّ باريس سان جيرمان سوف يقوم بمعسكر في قطر بين 16 إلى 20 يناير وقد ينهيه في الرياض.

وبحسب الإعلامي "وليد فراج" عبر برنامج "أكشن يا دوري"، فإنّ اللقاء سوف يُقام يوم 20 يناير 2022 على ملعب مرسول بارك

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر؟

تُقام مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان في "موسم الرياض" والذي أعلن تركي آل الشيخ أنّ فعالياته سوف تُنقل على قنوات SSC المفتوحة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب نجوم الهلال والنصر - باريس سان جيرمان الخميس 20 يناير 2022 SSC مرسول بارك

هل يحضر ميسي مباراة باريس سان جيرمان ضد نجوم الهلال والنصر؟

أكد تركي آل الشيخ في إعلانه عن انطلاق الموسم الرياض تواجد ليونيل ميسي في "موسم الرياض" كما أنّه من المتوقع أن يشارك الفريق الباريسي بكامل نجومه.

ولن يغيب كيليان مبابي أو نيمار أيضًا عن المباراة الودية إلا إذا تعرض أحدهم للإصابة أو أسباب خارجية تمنعه من التواجد.