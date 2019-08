أشاد الفرنسي بافيتيمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، بدور زميله في الفريق محمد الشلهوب، في مساعدته بالتأقلم سريعًا على الأجواء في المملكة، مؤكدًا أنه مثال يحتذى به جميع اللاعبين.

الفرنسي نشر فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر به الشلهوب وهو يمنحه زجاجة مياه خلال مواجهة أبها، في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

جوميس يحتفل على طريقته بمرور عام على انضمام للهلال: أسدكم المخلص

وكتب جوميس: "الشلهوب نموذج للزميل الذي ساهم بشكل كبير في تكيفي ونجاحي مع الفريق، هو دائمًا مثال جيد للكثيرين منا من خلال مجهوده في التدريبات وفي الملعب وخارجه، أنا ممتن للغاية لوجوده معي".

وبدوره أثنى الشلهوب على زميله الفرنسي، حيث رد: "أنت النموذج الأجمل.. روحك الرائعة.. وأخلاقك النبيلة.. ومحبتك للجميع.. جعلت منك شخصًا رائعًا، أتشرف وأعتز بمعرفته.. شكرًا يا أسدنا".

A model teammate @mbsh_10 who greatly contributed to my adaptation and success in the team.

Always in a good mood, he is an example for many of us, through his investment in training, on the field and off. I am deeply grateful to have you by my side. 💙🙌🏽🙏🏽💙🐾 pic.twitter.com/0SNoEPO0oG