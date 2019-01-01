فيديو - لحظات تكريم الهلال لخميس العويران

أسطورة الزعيم الأسبق يتلقى تقديرًا من ناديه

قام نادي الهلال السعودي بتكريم نجمه الأسبق خميس العويران، اليوم الأحد، قبل انطلاق ديربي الرياض أمام النصر.

العويران عاد الشهر الماضي من رحلة علاجية بأمريكا، خضع خلالها لعملية جراحية دقيقة، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

ورافق نجم الزعيم الأسبق اللاعبين لحظة نزولهم إلى أرض الملعب، وتقدم لاعبو الأزرق لإلقاء التحية عليه وتقبيل رأسه.

وحرص محمد الشلهوب؛ قائد الهلال، على اصطحاب العويران إلى خارج الملعب، في لقطة أخوية من اللاعبين.

في لقطة أخوية .. اللاعبين يكرمون النجم "خميس العويران" قبل انطلاق القمة.#الهلال_ _الدوري pic.twitter.com/WINtKNU1Jh — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 27, 2019

ويأتي تكريم الهلال لأسطورته في إطار تقديم مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل لمسيرته الزاخرة، وامتدادًا لخطوات المجلس في تكريم نجوم النادي القدامى.

يذكر أن جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى الخيرية برئاسة ماجد عبدالله، نجم النصر الأسبق، قامت بالأمس هي الأخرى بتكريم العويران، وإهدائه وحدة سكنية. (طالع التفاصيل)