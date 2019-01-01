ماجد عبد الله يسلم العويران وحدة سكنية دعمًا له

جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية تواصل دعمها للاعبين القدامى

قام ماجد عبد الله؛ لاعب النصر السعودي الأسبق ورئيس جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، اليوم السبت، هدية إلى خميس العويران؛ لاعب الهلال والاتحاد الأسبق.

العويران عاد مؤخرًا من رحلة علاجية بأمريكا، خضع خلالها لعملية جراحية دقيقة، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

وكتب عبد الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعدنا اليوم بزيارة أخي الكابتن خميس العويران، والاطمئنان على صحته بعد عودته من الرحلة العلاجية".

وأضاف: "كانت فرحتي كبيرة بأن يكون أول شخص في الدفعة الثالثة من دفعات الإسكان ضمن برنامج جمعية أصدقاء، واستلام وحدة سكنية مدعومة من شركاء النجاح الإسكان التنموي".

يذكر أن جمعية أصدقاء كرة القدم الخيرية تعمل على تقديم الدعم للاعبين القدامى أو لعائلات المتوفيين منهم.