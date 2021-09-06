"الأهلي مطالب بفرض هيبته على اتحاد الكرة، مثل الهلال والنصر"
ينتاب الكثير من الغضب والاستياء إدارة النادي الأهلي وإعلامييه وجمهوره من قرار اتحاد كرة القدم السعودي رفض احتجاج الفريق على هدف ضمك خلال مباراة الطرفين في ثالث جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.
الأهلي كان قد طلب إعادة المباراة أو جزء منها وعدم احتساب هدف ضمك لوجود خطأ فني أثناء إحرازه، لكن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفضت طلبه وأكدت عدم وجود خطأ فني يستوجب إعادة اللقاء أو جزء منه.
الإعلامي سامي القرشي أبدى غضبه واستياءه من ذلك القرار، مشيرًا إلى أن الأهلي لا يتمتع بالهيبة التي يحظى بها الهلال والنصر ولذا تتجرأ عليه لجان اتحاد كرة القدم وترتكب الأخطاء ضده دون أي خوف.
وقد طالب جميع منتسبي النادي بفرض هيبتهم على الاتحاد، بقوله "على الأهلاويين أن يفرضوا هيبتهم إداريًا وجماهيريًا وإعلاميًا على اتحاد كرة القدم بالضغط والمطالبة، أسوة بما يفعله ناديا الهلال والنصر رسميًا ثم إعلاميًا وجماهيريًا لإيقاف أخطاء اللجان (التحكيم وغيرها) المتتالية والتي باتت تأخذ طابع السهولة والجرأة ضد الأهلي".
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وعبر القرشي في تغريدة أخرى عن اندهاشه من الحديث عن وجود داعم للنادي الأهلي يقف خلف تسديد ديونه وإبرام صفقاته الصيفية، مشيرًا إلى أن النادي لم يُسدد سوى 49 مليون ريال سعودي، وموجهًا التحية والشكر للرئيس ماجد النفيعي على جهده.
وأضاف "من هو داعم الأهلي والذي سدد ديونه؟ الديون 124 مليون ريال والمسدد منها 49 والباقي المجدول 75، لا يوجد ديون سُددت لنسأل من هو الداعم الذي سددها، نادٍ منع من التسجيل من أجل 5 ملايين ريال، هل يُمكن أن يكون لديه داعم! شكرًا ماجد النفيعي".
يُشار إلى أن الأهلي مُنع من التسجيل في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفي بأمر من فيفا لوجود مستحقات لدى مدربيه السابقين كريستيان جروس وفلادان ميلويفيتش، كما أفادت العديد من المصادر الصحفية.
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