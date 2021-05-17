رسميًا | الهلال يفاوض والنصر يخطف .. تاليسكا عالمي

العالمي يضم أولى صفقاته الصيفية

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا اليوم الإثنين، تعاقده مع البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط جوانزو الصيني، لينضم لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل 2021-2022، ولمدة ثلاث سنوات مقبلة.

سخرية من الهلال؟

الحساب الرسمي للعالمي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر فيديو للاعب، خلال متابعته لإحدى المباريات ضاحكًا وهو يقول: "أنا نصراوي تاليسكا".

وفسرت بعض الجماهير ضحكات اللاعب البرازيلي على أنها سخرية من مفاوضات الهلال السعودي المطولة معه خلال الفترة الماضية، وفي النهاية خطف العالمي الصفقة.

تفاصيل مفاوضات الهلال مع تاليسكا:

الزعيم برئاسة فهد بن نافل كان قد اجتمع مع اللاعب ووكيله خلال الفترة الماضية، لكنهم أرادوا أن يتمموا الصفقة مجانًا بعد فسخ عقد اللاعب مع ناديه الصيني، وهو ربما ما عطل الصفقة.

ولم يكن مطلب الهلال الوحيد هو فسخ لاعب الوسط البرازيلي لعقده مع ناديه، إنما تم الاختلاف كذلك حول المقابل المادي، إذ يرغب الزعيم في دفع خمسة ملايين يورو، ويريد تاليسكا أن يتقاضى 6.5 مليون يورو.

من سيرحل من النصر؟

في العالمي سبعة لاعبين أجانب حاليًا، هم: الأسترالي براد جونز، البرازيليان مايكون بيريرا وبيتروس ماتيوس، الأرجنتيني بيتي مارتينيز، المغربيان نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله، والكوري الجنوبي كيم جين سو.

ما هو متفق عليه حتى الآن هو إخراج بيتي من قائمة الفريق بصورة مؤقتة لحين اكتمال شفائه من الإصابة، على أن يُقيد من جديد في يناير المقبل.

عديد التقارير تحدثت عن رحيل الثنائي جونز ومايكون في الصيف، مع المفاضلة بين اسم ثالث، ربما يكون أمرابط حال عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقده.

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا بدأ رحلته الاحتراف خارج بلاده في صيف عام 2014، عندما انضم لبنفيكا البرتغالي، ومنه إعارة إلى بشكتاش التركي وناديه الصيني الحالي، قبل أن يشتريه الأخير نهائيًا في يناير 2019.

ويعد تاليسكا هو أولى صفقات النصر الصيفية، في حين سيعود من الإعارة جلال الدين ماشاريبوف، الذي تم التعاقد معه في يناير الماضي، وأُعير بعدها لنادي شباب الأهلي الإماراتي لمدة ستة أشهر فقط.

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