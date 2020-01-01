من هو تاليسكا المرشح للانضمام للهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2020؟

اقترب تاليسكا من ارتداء قميص الهلال في الفترة المقبلة بعد وصول المفاوضات إلى مرحلة متقدمة، فمن هو اللاعب الذي سبق وأن لعب في بنفيكا وبشتكاش؟

تُشير أغلب التقارير الصحفية من السعودية إلى أن الهلال بات على مقربة من الظفر بخدمات أندرسون تاليسكا، لاعب جوانزو الصيني، خلال سوق الانتقالات الصيفية 2020.

تأتي الصفقة في إطار سعيّ إدارة الموج الأزرق لدعم منتصف الملعب الهجومي بأفضل صورة ممكنة قبل العودة مرة أخرى إلى معترك المشاركات المحلية والآسيوية إذا ما انتهى وباء فيروس كورونا.

وكالعادة استمرت الإدارة الهلالية في البحث والتعاقد مع لاعبين من طينة الكبار كما جرت العادة في السنوات الأخيرة بمقدورهم تقديم الدعم الحقيقي الذي يحتاجه الفريق وليسوا فقط مجرد أسماء عفى عليها الزمن.

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا.. إدواردو يكشف عن سر الرقم 3 وأصعب موقف مع الهلال

في هذا التقرير نستعرض سويًا من هو تاليسكا وهل ينضم إلى الهلال وماذا شهد تاريخه الكروي..

من هو أندرسون تاليسكا الذي يقترب من الانضمام إلى الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2020؟

تاليسكا هو لاعب برازيلي بدأ مسيرته في فريق باهيا، قبل أن يخطو خطوته الأولى في قارة أوروبا بالانضمام إلى بنفيكا عام 2014 ومنه إلى بشكتاش التركي واستقر أخيرًا في جوانزو في صيف 2018.

يمتلك تاليسكا 26 عامًا ويمكن الاعتماد عليه في مركز صانع الألعاب وكذلك مركز الجناح الأيمن، وبالتالي فسيكون حلًا مميزًا للهلال لتعويض الرحيل المحتمل لسيباستيان جيوفينكو على وجه الخصوص.

على الرغم من تفضيل اللاعب البرازيلي الانضمام إلى الصين، إلا أن ذلك لم يكن عائقًا أمام اهتمام العديد من الأندية الأوروبية في السنوات الأخيرة بضمه، حيث كان محط اهتمام ولفرهامبتون وإيفرتون وعدد من الأندية الإنجليزية.

خاض تاليسكا في مسيرته الكروية بالقمصان السالف ذكرها 236 مباراة سجل خلالها 93 هدفًا وصنع 31، وفي تجربته الأخيرة في الصين على وجه التحديد سجل 27 هدفًا وصنع 11 في الدوري.

ما يميز تاليسكا أن لديه خبرة تُذكر في البطولات الآسيوية رفقة جوانزو، حيث خاض 8 مباريات في بطولة دوري أبطال آسيا التي يحمل لقبها الزعيم، سجل فيهم 5 أهداف، وهو سجل مقبول للغاية بالنظر إلى وجود اللاعب في القارة في سنتين فقط.

هل ينضم أندرسون تاليسكا إلى الهلال؟

آخر التقارير الصحفية أشارت إلى أن تاليسكا كان محط اهتمام ناديه السابق بشكتاش، الذي أراد إعادته مرة أخرى إلى الدوري التركي، غير أن تدخل الهلال وقف حائلًا وحوّل مسار اللاعب إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الاتفاق بين الزعيم واللاعب على وشك الإتمام، حيث قبل تاليسكا ارتداء القميص الأزرق في الموسم المقبل وما يتبقى حاليًا هو بعض الرتوش الأخيرة للإعلان الرسمي عن الصفقة.

لا يجب الإغفال عن أن الصفقة ستكلف خزائن الهلال الكثير، حيث تقدر قيمة اللاعب السوقية بما يصل إلى 16 مليون يورو،

ما هي أبرز الأندية التي ارتبط تاليسكا بالانضمام إليها في مسيرته؟

صاحب الـ26 عامًا هو واحد من المواهب البرازيلية البارزة، حيث يستطيع التسجيل من أنصاف الفرص تمامًا كقدرته على صناعة اللعب، ما جعله محط أنظار كبار أندية القارة العجوز في فترة من الفترات.

وجود خورخي مينديش، وكيل اللاعبين الشهير، كوكيل له، ساهم أيضًا في إثراء مسيرته وربطه بالعديد من الأندية، ولعل الأبرز على الإطلاق كان مانشستر يونايتد خلال فترة جوزيه مورينيو في أولد ترافورد، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف.

ولا يزال اسم تاليسكا يطرح أولًا بأول للانضمام إلى أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على وجه الخصوص، فصغر سنه مع موهبته الفريدة تجعله مطلوبًا رغم انتقاله إلى الصين، مما يؤكد أنه سيكون من الصفقات الرابحة للغاية لنادي الهلال.

