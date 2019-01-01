تعديلات في جدول الدوري السعودي بسبب الهلال والأهلي

الاتحاد العربي لكرة القدم، حدد يوم 17 مارس 2019، كموعد لمباراة الذهاب بين الهلال والأهلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عددًا من التعديلات على مواعيد مباريات الجولات من 24 إلى 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الاتحاد العربي لكرة القدم، حدد يوم 17 مارس 2019، كموعد لمباراة الذهاب بين الهلال والأهلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، على أن يقام الإياب، يوم 15 إبريل.

وأجبرت مواعيد مباراة الهلال والأهلي، الاتحاد السعودي لكرة القدم، على إجراء تعديلات جديدة.

الهلال سجل في جميع مباريات الدوري السعودي – فهل يتمكن الوحدة من إيقافه؟

وجاء التعديل على النحو التالي:

📉- #الهلال هو الفريق الوحيد الذي سجل في جميع الجولات الـ22 في دوري المحترفين السعودي هذا الموسم، سبق وأن سجل في جميع مباريات موسم 2009/2010. pic.twitter.com/89sy1f8xlW — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 8, 2019

الجولة 24 :

الهلال vs أحد - 23 مارس

الفيحاء vs الأهلي - 1 ابريل

الحزم vs الاتحاد - 16 مارس

الجولة 25 :

الاتفاق vs القادسية - 28 مارس

التعاون vs الوحدة - 28 مارس

الأهلي vs الرائد - 28 مارس

الجولة 26 :

الحزم vs الهلال - 4 ابريل

الوحدة vs الاتفاق - 6 ابريل

الجولة 27 :

الأهلي vs الهلال - 12 ابريل

الجولة 28 :

الهلال vs التعاون - 19 ابريل

الأهلي vs الوحدة - 19 ابريل