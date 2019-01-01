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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تعديلات في جدول الدوري السعودي بسبب الهلال والأهلي

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الاتحاد العربي لكرة القدم، حدد يوم 17 مارس 2019، كموعد لمباراة الذهاب بين الهلال والأهلي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عددًا من التعديلات على مواعيد مباريات الجولات من 24 إلى 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الاتحاد العربي لكرة القدم، حدد يوم 17 مارس 2019، كموعد لمباراة الذهاب بين الهلال والأهلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، على أن يقام الإياب، يوم 15 إبريل.

وأجبرت مواعيد مباراة الهلال والأهلي، الاتحاد السعودي لكرة القدم، على إجراء تعديلات جديدة.

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وجاء التعديل على النحو التالي:

الجولة 24 :

الهلال vs أحد - 23 مارس

الفيحاء vs الأهلي - 1 ابريل

الحزم vs الاتحاد - 16 مارس

الجولة 25 :

الاتفاق vs القادسية - 28 مارس

التعاون vs الوحدة - 28 مارس

الأهلي vs الرائد - 28 مارس

الجولة 26 :

الحزم vs الهلال - 4 ابريل

الوحدة vs الاتفاق - 6 ابريل

الجولة 27 :

الأهلي vs الهلال - 12 ابريل

الجولة 28 :

الهلال vs التعاون - 19 ابريل

الأهلي vs الوحدة - 19 ابريل

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