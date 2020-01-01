أخبار الهلال اليوم | خطة الموسم الجديد، واجتماع بن نافل مع اللاعبين

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 30 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 ...

خاص | ليس العابد .. الشباب يطلب لاعبًا آخر من الهلال للتخلي عن الحمدان

مصادر جول الخاصة تنفي ما يتردد حول صفقة تبادلية بين الهلال والشباب بطلها نواف العابد، وتكشف تفاصيل المفاوضات وخطة الزعيم للموسم القادم. التفاصيل هنا

فهد بن نافل يجتمع مع لاعبي الهلال قبل المران

اجتمع فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة الهلال مع اللاعبين والجهاز الفني للفريق قبل انطلاق مران الأمس، وتحدث الرئيس مع اللاعبين وحثهم على مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة ليُصبح الجميع في أفضل حالة ممكنة استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي في الرابع من أغسطس القادم.

📸 عقد سعادة رئيس النادي @Fahad_Alotaibi_ اجتماعًا بأعضاء فريق #الهلال الأول لكرة القدم قبل بدء مران اليوم، حثّهم خلاله على مضاعفة جهودهم 💙 pic.twitter.com/c62Mpicbfu — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 29, 2020

التدريبات البدنية تُسيطر على مران الهلال ليوم الإثنين

أجرى لاعبو الهلال مرانهم المعتاد يوم أمس الإثنين بقيادة رازفان لوشيسكو، وقد سيطرت التدريبات البدنية على المران الذي شهد تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات.

المزيد من الفرق

وأشار تويتر الهلال إلى أن المران تضمن الجري حول الملعب وتدريبات لياقية بجانب تدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، وستُستأنف التدريبات مساء اليوم الثلاثاء.

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