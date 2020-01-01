خاص | ليس العابد .. الشباب يطلب لاعبًا آخر من الهلال للتخلي عن الحمدان
نفت مصادر خاصة لجول النسخة العربية التقارير الصحفية التي تتحدث عن دخول نواف العابد في صفقة تبادليه بين ناديه الهلال ونادي الشباب ، تتضمن انتقال مهاجم الأخير "عبد الله الحمدان" لصفوف الزعيم.
وزعمت عدة مصادر صحفية خلال الأيام القادمة رفض الحمدان لعرض تجديد عقده المقدم له من إدارة الشباب، وقيل أن الهلال يقف خلف ذلك الأمر لرغبته في ضمه.
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نواف العابد بطل صفقة تبادلية بين الهلال والشباب
صحيفة الوطن السعودية كانت قد تحدثت عن عرض إدارة الهلال للعابد على نظيرتها في الشباب بجانب مبلغ مالي للحصول على المهاجم الواعد، علمًا أن عقد صاحب القميص رقم 24 ينتهي في يونيو 2021.
وقد تحدث الإعلامي النصراوي "عبد العزيز المريسل" عن الأمر عبر حسابه الرسمي على تويتر ملمحًا لخلافات بين اللاعب وإدارة الزعيم ومطالبته بمنحه مخالصة مالية وإخراجه من أي صفقات تبادلية محتملة.
معقولة— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) June 30, 2020
24 فوق البيعة عشان 9 🤔
#شفرة طوووووويلة 😎— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) June 29, 2020
صدق الكلام اللي قاله فلان!؟
انا ماني سلعة تبيعونها على كيفكم
ما تبوني سووا معي مخالصة
ماني رايح لأي نادي فوق البيعة
بروح النادي اللي انا اختاره و بمزاجي
ما هو انتم اللي تختارونه لمصلحتكم
عطوني حقوقي و سووا مخالصة لي
الهلال يُضحي بعمر خربين والشباب يطلب مدافعه للتخلي عن الحمدان
مصادرنا الخاصة نفت كل هذه الأخبار، مؤكدة أن إدارة الليوث طلبت لاعب آخر من الهلال للتخلي عن الحمدان وهو المدافع متعب المفرج الذي يلعب للفريق معارًا من بطل آسيا هذا الموسم.
وأضافت أن خطة الهلال للموسم القادم تعتمد على وجود بافيتمبي جوميس في الهجوم ودعمه بالثنائي المحلي صالح الشهري وعبد الله الحمدان، مع التخلي عن عمر خربين واستغلال المقعد الأجنبي في مركز آخر.
يُشار إلى أن الهلال بدأ هذا الأسبوع تدريباته الجماعية استعدادًا لعودة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين المقررة في الرابع من أغسطس القادم.