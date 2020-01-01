أخبار الهلال اليوم | المعيوف يكشف أفضل التصديات وقطر تستضيف دوري أبطال آسيا"

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 3 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء ٣ يونيو 2020 ...

خاص جول .. قطر تستضيف باقي مباريات دوري أبطال آسيا

كشفت مصادر خاصة لجول عن وجود اتجاه داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاستكمال بطولة دوري أبطال آسيا في دولة واحدة بنظام دورة مجمعة.(طالع التفاصيل)

المعيوف يكشف أفضل 5 تصديات مع الهلال

كشف حارس المرمى الدولي السعودي عبدالله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال عن أفضل 5 تصديات قام به خلال مسيرته بقميص الزعيم.(طالع التفاصيل



عبد الرحمن "الغول" .. المدافع الذي أقسم على نفسه بعدم الاعتزال

أساطير كثيرة تحملت على عاتقها مسؤولية كتابة تاريخ نادي الهلال السعودي ، ولكن الآن قد نتذكر أسمائهم فقط دون معرفة تاريخهم الكبير، أو حتى لا نتذكر حتى الأسماء.(طالع التفاصيل)

وليد الفراج: شرط وحيد لاستئناف الدوري السعودي

قال الإعلامي السعودي وليد الفراج أن استئناف النشاط الكروي السعودي وعلى رأسه دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لن يحدث سوى في حالة واحدة.(طالع التفاصيل)