أخبار الهلال اليوم | 90 دقيقة تدريبات، وحجم الأجانب في الدوري السعودي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 12 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 12 يوليو 2020 ...

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تدريبات الهلال تتواصل استعدادًا للديربي أمام النصر

واصل نجوم الهلال مساء أمس تدريباتهم بقيادة رازفان لوشيسكو استعدادًا لمواجهة النصر في الخامس من أغسطس القادم، وبدأ المدرب الروماني المران بالاجتماع مع اللاعبين للحديث معهم عن الفترة القادمة.

وانقسم لاعبو الهلال إلى مجموعتين وأجروا عددًا من التدريبات الفنية والتكتيكية بجانب التدريبات البدنية التي تهدف لزيادة معدلات اللياقة البدنية لديهم، مثل الجري وتمارين التحمل.

واختتم المران الذي استمر لساعة ونصف بمناورة تدريبية على جزء من مساحة الملعب وأخيرًا تمارين فك العضلات.

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