أحدهما خليجي .. عرضان أمام إدواردو، وذلك موقف الهلال

عقد اللاعب ينتهي مع الزعيم بنهاية الموسم الحالي

مازال مسلسل البرازيلي كارلوس إدواردو نجم هجوم الهلال متواصلًا في الإعلام السعودي، إذ ينتهي عقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، وقد ربطته التقارير بعدة فرق من داخل وخارج السعودية أبرزها الأهلي السعودي.

صحيفة الرياضية السعودية نقلت عن وكيل أعمال اللاعب قوله أن هناك عرضين أمام إدواردو، أحدهما من الخليج والآخر من أحد الأندية الأوروبية.

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وأضافت أن صانع الألعاب البرازيلي لم يحسم مستقبله بعد ومازال يدرس الخيارات المتاحة أمامه ومنها تجديد عقده مع الهلال.

النادي السعودي يرغب في تجديد عقد إدواردو لكن الخلاف حول التفاصيل المالية حال دون المضي قدمًا في المفاوضات ودفع المدرب رازفان لوشيسكو للتفكير في خيارات أخرى.

الرياضية أوضحت أن اللاعب صاحب الـ30 عامًا مازال ضمن خيارات الهلال لكن فقط في حال تنازله عن بعض طلباته المالية والقبول بالعرض المالي الذي قدمه له النادي.