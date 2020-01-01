ماجد عبد الله: ديربي الرياض سيحدد بطل الدوري السعودي

أسطورة النصر يحدد المتوج بلقب الدوري السعودي.

كشف ماجد عبد الله، أسطورة نادي النصر والمنتخب السعودي، عن توقعه للفريق الذي سيحصد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين هذا الموسم، قبل ديربي الرياض الذي سيجمع بين ناديه السابق والهلال.

النصر سيواجه الهلال مساء يوم 5 أغسطس المقبل، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد الملك فهد الدولي.

ماجد عبد الله قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "فارق الـ6 نقاط بين الهلال والنصر ليس عائقًا أمام الأخير لاستعادة الصدارة والتتويج باللقب، وهذا الأمر مرهونًا بفوز الهلال المباراة القادمة".

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أسطورة النصر تابع: "فوز النصر على الهلال في المباراة المقبلة، سيجعله قريبًا من القمة، بعد تضييق الفارق إلى 3 نقاط، وهو أمر تعود عليه النصر أمام الهلال، لذلك هذه المواجهة هي التي ستحدد بشكل كبير العودة الحقيقية للنصر، دون النظر لباقي المباريات".

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عبد الله واصل: "الهلال أمامه مباريات صعبة، حيث سيواجه الأهلي والوحدة والشباب والفيصلي، وهو الأمر الذي يرجح كافة نادي النصر".

واختتم ماجد عبد الله تصريحاته قائلًا: "الفارق بين الهلال والنصر الموسم الماضي وصل إلى 9 نقاط، ولكن النصر نجح في التتويج باللقب، بالإضافة إلى أن فوز الأصفر على الأزرق على ملعبه الدور الأول، يمنحه الأفضلية لتكرار الفوز في اللقاء القادم".

ويتصدر الهلال ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 51 نقطة، ويأتي خلفه النصر برصيد 45 نقطة، قبل ديربي الرياض القادم.