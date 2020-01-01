أخبار الهلال اليوم | مستقبل إدواردو والشلهوب على المحك

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 3 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 3 مايو 2020 ...

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مساعد العمري: من الصعب استكمال الدوري والنصر الأحق باللقب

تحدث الناقد الرياضي مساعد العمري، عن مصير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الموسم الحالي في ظل التوقف الحالي. التفاصيل هنا

تقارير: جلطة سراي وبشكتاش يرفضان ضم جوميس مهاجم الهلال

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن ناديي جلطة سراي وبشكتاش التركيين، رفضا ضم المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس، لاعب نادي الهلال السعودي، بنهاية الموسم الرياضي الحالي. التفاصيل هنا

خاص | إدواردو يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

توصل لاعب الهلال السعودي، كارلوس إدواردو، لاتفاق أولي من أجل مغادرة قلعة الزعيم متجهًا إلى الدوري الإماراتي. التفاصيل هنا

تقرير لوشيسكو يُهدد بقاء الشلهوب وإدواردو مع الهلال

قررت إدارة نادي الهلال، تأجيل مناقشة ملفات بعض اللاعبين، وبالتحدي الثنائي محمد الشلهوب وكارلوس إدواردو. التفاصيل هنا

الدعيع: المعيوف هو الأفضل وصلاح فخر العرب

أكد محمد الدعيع حارس المرمى الأسطوري في تاريخ الكرة السعودية أن عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال هو الأفضل حاليًا في السعودية، مشيرًا إلى دوره المهم في تتويج الفريق بدوري أبطال آسيا 2019. التفاصيل هنا

كارلوس إدواردو: لدي عروضًا كثيرة، وسأنتظر الهلال لآخر يوم