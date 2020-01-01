خاص | إدواردو يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

ما هي وجهة نجم الهلال؟

توصل لاعب الهلال السعودي، كارلوس إدواردو، لاتفاق أولي من أجل مغادرة قلعة الزعيم متجهًا إلى الدوري الإماراتي.

تقارير برازيلية أشارت إلى أن نادي كورينثيانز أصبح قريبًا من حسم صفقة انتقال كارلوس إدواردو المحترف البرازيلي بنادي الهلال مقابل 4.5 مليون يورو لثلاثة مواسم.

وثبت أنّ عرض كورينثيانز البرازيلي لم يكن من مصدر موثوق وإنما خطأ في الترجمة، إذ فُسرت طلبات الجمهور على أنها قرار نهائي.

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وعلم جول أنّ إدواردو في الطريق إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي على أن يتم حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم للأزرق في صيف عام 2015، قادمًا من بورتو البرتغالي.

وخاض إدواردو خلال الموسم الجاري 25 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع آخر.

يذكر أن كارلوس إدواردو شارك مع الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي أُقيمت في قطر، وساهم في احتلال أزرق العاصمة للمركز الرابع.