لاعب الوسط الإيطالي إلى أين؟

فجر سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل عن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو؛ لاعب وسط نادي الهلال السعودي، مؤكدًا أنه بالموسم المقبل سيلعب لنادٍ آخر بالعاصمة "الرياض".

لاعب الوسط الإيطالي ينتهي عقده مع الزعيم بنهاية الموسم الجاري، وتؤكد عديد التقارير أنه أول الراحلين في الصيف المقبل، إذ يسعى مسؤولو النادي لضم لاعب أجنبي آخر.

جيوفينكو إلى أين؟

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الإيطالي جيوفنيكو سوف يغادر الهلال في صيف 2021، لكنه لن يغادر العاصمة".

ولم يكشف الصرامي عن الوجهة المقبلة للإيطالي، لكن تشير التكهنات إلى أنه لنادي الشباب، دون أي أنباء مؤكدة إلى الآن.

لماذا يرحل جيوفينكو؟

الهلال في الفترة الحالية دخل في مفاوضات جادة مع البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط جوانزو الصيني، لضمه بالصيف المقبل، في الوقت الذي يضم الأزرق حاليًا سبعة لاعبين أجانب بعدما كان قد تعاقد رسميًا مع المهاجم المالي موسى ماريجا، قادمًا من نادي بورتو البرتغالي، قبل أيام. (للاطلاع على تفاصيل التفاوض مع تاليسكا)

كافة التقارير تشير إلى أن المفاضلة حاليًا على الراحلين الأجانب تدور بين جيوفينكو ولوسيانو فييتو، كون الأخير كذلك لم يقدم ما يرضي الجماهير بعد، التي انتظرت منه أن يعوض رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو وهو ما لم يحدث.

ماذا قدم جيوفينكو مع الهلال؟

في يناير 2019 انضم الإيطالي إلى الزعيم قادمًا من تورونتو الأمريكي، ومنذ ذلك الوقت شارك في 78 مباراة مع الهلال، سجل خلالها 15 هدفًا، وصنع 18 آخرين.

على مستوى البطولات، حقق الثلاثية في العام الماضي؛ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا.