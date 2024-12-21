الإعلامي السعودي لا يتراجع عن رأيه..

أفلت الإعلامي السعودي عماد السالمي، من فخ نصبه له أحد المتابعين لبرنامج "أكشن مع وليد" على قناة "MBC أكشن"، بشأن اختياره لأفضل 3 أندية في دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وتلقى السالمي سؤالًا من أحد المتابعين الذي شارك بمقطع فيديو في فقرة "نقطة نظام"، قال خلاله: "سؤالي لعماد السالمي.. في حلقة سابقة قلت أن أفضل 3 أندية في الدوري السعودي هي الاتحاد والقادسية والرياض، كيف تستبعد الهلال وهو في المركز الثاني ولم يخسر إلا مباراة واحدة في آخر موسمين؟!".

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ورد الإعلامي بدون تردد على سؤال المشجع الهلالي، قائلًا: "اخترت الأندية الأعلى تقييمًا من وجهة نظري، وكان معياري هو نجاح هذه الأندية في تحقيق أهدافها من المشاركة في المسابقة حتى الآن".

وأوضح: "الاتحاد يستهدف صدارة الدوري واستطاع تحقيق ذلك، أما القادسية فيستهدف التواجد في المربع الذهبي وهو الآن الثالث لذلك اخترته، بينما نادي الرياض يستهدف البقاء فقط في المسابقة وهو اقترب من تحقيق ذلك".

وتابع عماد السالمي: "في المقابل الهلال هدفه هو الحفاظ على اللقب، وإلى الآن هو ثاني الدوري ولم يستطع تحقيق هدفه. الهلال نادٍ كبير ومكانه الطبيعي على منصة البطل لذلك لا يمكن أن أصنفه الأفضل وهو في الوصافة".

GOAL

ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن وصيفه الهلال الذي حقق 11 انتصارًا وخسر مرة وتعادل في أخرى، بينما يأتي القادسية ثالثًا بـ28 نقطة.