أخبار الهلال اليوم | لماذا لم يُستبعد الزعيم من دوري أبطال آسيا 2021؟ وعودة البليهي

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 25 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 25 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد الآسيوي يُفسر عدم معاقبة الهلال واستبعاده من دوري الأبطال 2021

قال عبد الخالق مسعود نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن عدم معاقبة الهلال واستبعاده من دوري أبطال آسيا 2021 بعد انسحابه من نسخة الموسم السابق جاء نظرًا للظروف الاستثنائية والطارئة التي عاشها الفريق وأجبرته على الانسحاب من دور المجموعات الذي أقيم في الدوحة.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية نقلها موقع العربية "كما تعلمون بطولة 2020 تمت وسط ظروف أزمة فيروس كورونا ولهذا وجدنا ناديًا كالهلال السعودي بطل نسخة 2019 واجه ظروفًا قاسية جدًا جعلته ينسحب من البطولة وكذلك نادي جوهور دار التعظيم الماليزي والوحدة الإماراتي واللذين لم يستطيعا مغادرة بلديهما لمكان البطولة ليعلنا الانسحاب وهذه المواقف ينبغي التعامل معها بشكل استثنائي وليس اعتيادي كما في اللائحة التي تفرض على النادي المنسحب تجميدا لمدة عامين قاريًا".

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أضاف "في موضوع نادي الهلال الذي لعب دور المجموعات حتى وصل لآخر مباراة بهذا الدور وغالبية لاعبيه وأجهزته الإدارية والفنية ضربها فيروس كورونا كان من الطبيعي أن يكون هناك رؤية واقعية بعيدًا عن نص القانون الاعتيادي الذي تفرضه لجنة الانضباط حال تحويل موضوع انسحاب النادي لها وبإجماع الأعضاء تقريبا تم التصويت على عدم إحالة موضوع نادي الهلال للجنة الانضباط تفهما لما حصل لبعثته في الدوحة والتي أدت لانسحابه".

وأتم مؤكدًا على دور إبراهيم القاسم عضو لجنة المسابقات في الاتحاد والأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي في تفادي الهلال لعقوبة الاستبعاد من دوري أبطال آسيا 2021.

هدف النصر يرفض عرضًا من الهلال

أفادت مصادر صحفية إيطالية أن أليخاندرو جوميز نجم أتالانتا المرجح رحيله عن فريقه خلال يناير الجاري بسبب خلاف مع مدربه رفض عرضًا من الهلال السعودي بتوقيع عقد معه لمدة 3 مواسم مقابل حصوله على 5 ملايين يورو سنويًا.

وأشارت المصادر وبينهم موقع "توتو ميركاتو ويب" إلى أن جوميز رفض عرض الهلال ويُفضل الانتقال إلى إشبيلية الإسباني رغم الفارق المالي الكبير بين العرضين لصالح العرض السعودي.

يُشار إلى أن النصر حاول كثيرًا ضم النجم الأرجنتيني خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي والأيام الأولى من ميركاتو يناير، لكن اللاعب رفض تمامًا.

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