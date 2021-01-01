البليهي جاهز لقيادة الهلال أمام النصر في السوبر السعودي

المدافع عاد أخيرًا

تلقى رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال أخبارًا سعيدة مساء أمس، إذ استعاد نجم دفاعه علي البليهي بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق خلال الأسابيع الأخيرة.

المدافع السعودي كان قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال تدريبات الهلال التي سبقت مواجهة الوحدة في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والتي أقيمت في الـ13 من ديسمبر الماضي وانتهت بخسارة الزعيم 2-1.

الهلال عانى خلال المباريات الأخيرة من أزمة دفاعية طاحنة بعد إصابة مدافعيه البليهي وجانج هيون سو بجانب حارس مرماه عبد الله المعيوف، لكنهم بدأوا يعودون لصفوف الفريق تباعًا وآخرهم سيكون المدافع صاحب الـ31 عامًا.

المصادر الصحفية أكدت أن البليهي أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي بنجاح وسينخرط في تدريبات الفريق الجماعية فور العودة من المجمعة بعد مواجهة الفيصلي مساء اليوم ضمن الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

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