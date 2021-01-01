سجل ذهبي للهلال في المجمعة .. هل يحافظ عليه؟

مباراة صعبة للهلال مساء اليوم

يحل الهلال مساء اليوم ضيفًا على الفيصلي ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والتي انطلقت مساء أمس وشهدت تقدم الأهلي للصدارة بجانب الزعيم بعد فوزه المثير على الاتفاق 2-1.

حامل لقب الثنائية المحلية لن يسعى فقط للانفراد بالصدارة من جديد، بل كذلك الحفاظ على سجله الذهبي خلال مواجهات الفيصلي في المجمعة.

الهلال ومنذ صعود الفيصلي لدوري المحترفين السعودي موسم 2010-2011 لعب ضده في ملعب مدينة المجمعة 10 مباريات، لم يخسر خلالهم أبدًا، بل حقق 6 انتصارات وتعادل في 4 مباريات.

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النجاح الهلالي لم يكن على صعيد النتائج فقط، بل الأهداف كذلك .. إذ أحرز الفريق 18 هدفًا خلال تلك المباريات العشرة ولم يستقبل سوى نصف هذا الرقم من أصحاب الملعب.

وكانت أكبر انتصارات الهلال على الفيصلي في المجمعة قد حدث خلال موسم 2013-2014 حين فاز الفريق الأزرق 3-1، ويتصدر الرباعي ياسر القحطاني وعمر خربين وسالم الدوسري وسلمان الفرج قائمة هدافي الفريق هناك برصيد هدفين لكل منهما، علمًا أن الأول اعتزل اللعب والثاني رحل خلال يناير الجاري إلى الوحدة الإماراتي.