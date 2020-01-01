محمد الشلهوب خارج حسابات الهلال أمام الاتحاد

مباراة كبيرة بانتظار جماهير الكرة السعودية

يستعد الهلال السعودي لاستضافة الاتحاد على ملعبه جامعة الملك سعود يوم غدٍ السبت ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

الزعيم فتح ملف اللقاء المهم بعدما أنهى بنجاح مهمته في دوري أبطال آسيا بالفوز على شباب الأهلي وتصدر مجموعته بـ6 نقاط، إذ استأنف الفريق تدريباته يوم أمس بعد الحصول على يوم راحة.

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وأدى اللاعبون الذي لعبوا في الإمارات تدريبات استشفائية فيما خاض البقية مرانًا عاديًا ركز المدرب رازفان لوشيسكو خلاله على الجوانب الفنية والتكتيكية وتضمن مناورة على مساحة من الملعب.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدرب الروماني استبعد المخضرم محمد الشلهوب من حساباته للمباراة، إذ يُواصل برنامجه التأهيلي عقب تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن المباريات الأخيرة للهلال.

وخرج المدافع علي البليهي كذلك من حسابات اللقاء لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به عقب مواجهة شباب الأهلي، إذ كان قد جرح يده إثر انهيار الباب الزجاجي عليه.

وينتظر الجهاز الفني بقيادة لوشيسكو نتائج المنظار الذي سيخضع له نجم الوسط عبد الله عطيف في ألمانيا للوقوف على حقيقة إصابته والتشخيص النهائي لها بعدما فشلت فحوصات الرنين المغناطيسي في الكشف عن طبيعة الإصابة لوجود تورم وتجمع دموي منع الأشعة من الوصول بوضوح للجزء العلوي من الرباط الصليبي للركبة.