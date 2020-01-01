مفاجأة صادمة لآمال الهلال والأهلي والنصر في ضم أنسيلمو

لاعب الوحدة مطلوب في الأندية الثلاثة

فجرت صحيفة الاقتصادية السعودي مفاجأة كبيرة تخص عقد البرازيلي أنسيلمو دي مورايس نجم الوحدة المطلوب لدى كبار دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

لاعب الوسط المتألق هذا الموسم ارتبط مؤخرًا بالانتقال لعدد من الأندية السعودية وأبرزها الهلال والأهلي والاتحاد والنصر، وقد تحدثت مصادر إعلامية يوم الخميس الماضي حول تقديمه طلبًا رسميًا لإدارة الوحدة لفسخ عقده مع النادي واستعداده دفع الخمسة ملايين ريال سعودي قيمة الشرط الجزائي.

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وقد أكد سعيد العويران نجم الشباب المعتزل بعدها أن اللاعب صاحب الثمانية أهداف هذا الموسم في الدوري السعودي فسخ عقده بالفعل وسيلعب للأهلي أم الهلال.

الصحيفة السعودية سارت عكس التيار حين نقلت عن مصدر خاص أن عقد أنسيلمو مع الوحدة لا يتضمن أي شروط جزائية، وأن اللاعب لا يستطيع الرحيل عن فرسان مكة إلا بالتفاوض مع إدارة النادي وشراء عقده أو انتظار نهايته صيف 2021.

كما أضاف هذا المصدر للاقتصادية أن اللاعب لا يمتلك أي معلومات عن هذه الأخبار المتداولة حول انضمامه للأهلي أو الهلال.

يُشار إلى أن اللاعب صاحب الـ31 عامًا ارتدى قميص الوحدة صيف 2018، ولم يظهر بالصورة المطلوبة خلال موسمه الأول لكنه تألق للغاية في الموسم الجاري من الدوري السعودي محرزًا 8 أهداف وصانعًا هدفين.